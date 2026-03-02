Rešeta malim budžetima: Mića ne štedi nikoga, Matoru prvi put pohvailio, a Ivanu poručio da je NAJKVARNIJI ČOVEK NA SVETU, usledio žestok sukob (VIDEO)

Žestoko!

U toku je podela budžeta Lepog Miće, a Mića se obratio Saletu Luksu kojem je dao veliki budžet te mu se zahvalio na poštovanju pa se obratio Vanji Prodanović, Ivanu Marinkoviću i Matoroj kojima je dao mali budžet.

- Vanja neko si sa kim nemam komunikaciju, smatram da imaš mnogo toga da kažeš, ali mi deluje da se ponašaš kao mašina, pogubiš se. Iskreno ne mešam se u tvoje odnose, niti me to zanima, mi smo se sukobili zbog nekih drugih stvari.Moram da ti kažem da ne treba ljudima da ćutiš i to što bežiš od sukoba je nepotrbna. Tvoja veza sa Ivanom je tvoja, živi to, to je tvoj izbor - rekao je Mića pa se obratio Matoroj:

- Matora ti i ja nisamo ove godine u sukobu, niti bilo šta, ali imamo sukobe od ranije. Ja sam bio za Anitu i Anđela da bi ona imala nekoga koga ona voli i da bude srećna, a sada smatram da ti hoće da mi dokažeš da si bila u pravu za njih dvoje, a na to imaš pravo. Mi nismo prijatelji ali nismo ni neprijatelji, imamo sukobe mišljenja, ali mislim da si ove godine mudrija i da si veoma sazrela. Što se tiče Milena, to što je on rekao da je moj brat pozdravio Boru - dodao je Mića.

- Meni je Bora opsovao mrtvu majku i bolesnog oca više puta - rekla je Matora.

- Jesam rekao, ali oca joj nisam opsovao, majku jesam jer je i ona meni rekla isto - dodao je Bora.

- Matora ove godine nisi pristrasna, kažeš šta misliš i to mi se sviđa - dodao je Mića pa se obratio Ivanu Marinkoviću:

- Ivane ti si najkvarniji čovek na svetu, najkvarniji igrač. Ti od svega praviš teorije zavere za sve što sam rekao. Juče sam rekao da li je moguće da je Bora gazio Milosavine stvari da ne bi Ivan bio vođa, a ti si rekao da ja to radim portiv tebe. Milosava ništa ne zaboravlja, ona je sve rekla samo vi nište slušali, ona se tebe bojala - rekao je Mića.

- Ona je kvarna - dodao je Ivan.

- Ti misliš da si kralj rijalitiji, provociraš ljude, praviš spetkle, nema kvarnijeg čoveka od tebe, ti si vređao Anitu a sada ste kao bff, nemam komentar. Ivan Marinković je najpokvarenjiji čovek na svetu, on koristi sve da promeni priču, sve ponižava - govorio je Mića.

- Što nisi rekao Aneli da je loš čovek - upitao je Ivan.

- Nije ona loš čovek, on je samo neinteligentana - dodao je Mića.

- Ja mogu za tebe da kažem da si kvaran, ti si najgori čovek na svetu, ti vučeš ljude u pab kod sebe kako bi bio dobar, ali ti ne ide - govorio je Ivan.

- Tebe niko ne voli, željan si doma, porodice, a nemaš ništa. Ne smeš nikome ništa da kažeš, ni meni, ni Kačavendi, ni Asminu - vikao je Ivan.

- Milena ko je lomio prstiće Ivanu, što je pobegao u Niš, Milena - govorio je Mića Kačavendi na uvo.

- Meni nije bitno da budem vođa, poznato je da ja svima kažem sve u lice, a Milosava je prevrtljiva, ona je ta koja je govorila da će mene postaviti za vođu, a ona je meni rekla da će mene da stavi za vođu - rekao je Ivan pa je dodao:

- Mene su nakon toga ljudi prozivali i govorili da ja neću biti vođa, a pojednicni su stavlili kako ja neću biti vođa - govorio je Ivan.

- Doživeo si slom živaca jer nisi vođa - govorio je Mića.

- Bora, Aneli , Anđelo su direktno govorili da ja ne budem vođa, a Milosava se plaši vas - rekoa je Ivan.

- Sram te bilo - dodao je Mića.

Autor: N.B.