Rešeta malim budžetima: Alibaba sasuo Ivanu u lice iskreno mišljenje o njemu, stigla žestoka povratna! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je ''Podela budžeta'' Asmina Durdžića, a on je naredni budžet dodelio Ivanu Marinkoviću.

- Ivane mislim da si dobar čovek, ali ne komentarišeš dobro. Nikako mi se ne sviđaju tvoji komentari i nisi realan prema meni - rekao je Alibaba.

- Ja tebe pomno pratim od 31. otkad su ti bili najbliži, tako da mislim da će ti učešće od sad pa na dalje biti totalno drugačije. Ja samo komentarišem situacije kako vidim - rekao je Ivan.

- Van crnog stola mi nemamo problem, samo za crnim stolom - rekao je Alibaba.

- Tako je - rekao je Ivan.

- Anastasija, tebi mali budžet. Ne sviđa mi se šta radiš s Borom, ne znam što ga biješ svaki dan kad niste u vezi - rekao je Alibaba.

- Ajde pusti me na miru bre, ti čovek praviš kardinalne greške dok meni nešto pričaš - rekla je Anastasija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić