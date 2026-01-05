AKTUELNO

Zadruga

Rešeta malim budžetima: Alibaba sasuo Ivanu u lice iskreno mišljenje o njemu, stigla žestoka povratna! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku je ''Podela budžeta'' Asmina Durdžića, a on je naredni budžet dodelio Ivanu Marinkoviću

- Ivane mislim da si dobar čovek, ali ne komentarišeš dobro. Nikako mi se ne sviđaju tvoji komentari i nisi realan prema meni - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Ti si prva koju sam odbio! Asmin ponizio Jakšićku, ona skočila kao oparena: TI MENI NE MOŽEŠ DA PRIĐEŠ! (VIDEO)

- Ja tebe pomno pratim od 31. otkad su ti bili najbliži, tako da mislim da će ti učešće od sad pa na dalje biti totalno drugačije. Ja samo komentarišem situacije kako vidim - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Van crnog stola mi nemamo problem, samo za crnim stolom - rekao je Alibaba.

- Tako je - rekao je Ivan.

pročitajte još

Napeto do samog kraja: Elitovizija izazvala opštu pometnju u Beloj kući, Alibaba pokazao koliko je sujetan na Filipa Đukića! (VIDEO)

- Anastasija, tebi mali budžet. Ne sviđa mi se šta radiš s Borom, ne znam što ga biješ svaki dan kad niste u vezi - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajde pusti me na miru bre, ti čovek praviš kardinalne greške dok meni nešto pričaš - rekla je Anastasija.

pročitajte još

Bora Santana gori od ljubomore: Zbog Janjuša i Jakšićke doživeo fras, ponovo ispljuvao sve žive! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Rešeta malim budžetima: Terza otkrio pravo mišljenje o Peji, pa zaratio sa Kačavendom (VIDEO)

Zadruga

Bez dlake na jeziku! Kačavenda rešeta malim budžetima, svima sasula sve u lice (VIDEO)

Zadruga

Jezikom seče kao mačem: Ivan opalio Bebici šamar realnosti i brutalnu istinu mu sasuo u lice, Teodora ne diše dok ga sluša! (VIDEO)

Zadruga

REŠETA MALIM BUDŽETIMA! Luka sasuo bivšoj sve u lice, pa se sukobio sa Bojanom, a onda otkrio da Miona GLEDA STANISLAVA: Uhvatio sam ti poglede u ogle

Domaći

REŠETA MALIM BUDŽETIMA: Matora sasula Kačavendi i Ani Spasojević sve u lice, pa otkrila šta joj smeta kod Aleksandre (VIDEO)

Zadruga

Luka obrlatio donji dom: Napeto do samog kraja, takmičari sasuli njemu i Aneli iskreno mišljenje u lice! (VIDEO)