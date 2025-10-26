AKTUELNO

Luka obrlatio donji dom: Napeto do samog kraja, takmičari sasuli njemu i Aneli iskreno mišljenje u lice! (VIDEO)

Podelili se!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Luke Vujovića i Aneli Ahmić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Dragani S﻿tojančević.

- Vidim da se Luka i Aneli sada mire, tako da ću samo njih da komentarišem. Sami ste krivi što ste dozvolili da svi sa strane poremete vaš odnos. Luka ti si dobar momak i kad je bila prošle godine svađa, ti si se iskreno pokajao i zato ostavljam tebe - rekla je Dragana.

- Muškarci, varajte svoje žene i bolje ćete da prođete u životu. Ostavljam Aneli, šaljem Luku - rekao je Jovan Rajić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Luka tebe gotivim i mislim da ti ne treba ovako toksičan odnos, zaslužuješ da sa nekom osobom ideš protiv svih dok ona nije pogodna za to. Nikakvo mišljenje nemam o njoj i mogu da kažem da ostavljam Luku - rekla je Sandra Todić.

- Luka je pošten, drug, lojalan, hrabar, ali ima jednu manu i čuje samo ono što on želi da njegove uši čuju drugo ga ništa ne zanima. Što se tiče Aneli, meni je Luka mesec ipo dana pričao sve najbolje o njoj i ona ima moje poštovanje. Neću da vam se mešam u odnos, ti imaš ljude koji te vole i koji te ne voli. Ja nikad ne bih nominovao ni moju devojku, a kamoli Luku tako da ću sačuvati Aneli - rekao je Milan.

- Šaljem Luku - rekao je Jovan Jovičić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Poslaću Luku u izolaciju jer smatram da je muškarac i da mu je lakše da podnese da on u ide u izolaciju - rekao je Dudić.

- Ostavio bih Aneli - rekao je Piksi.

- Ostavljam Luku, šaljem Aneli - rekao je Sale.

- U izolaciju šaljem Luku pošto ga rade procenti - rekao je Boris.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

