Jezikom seče kao mačem: Ivan opalio Bebici šamar realnosti i brutalnu istinu mu sasuo u lice, Teodora ne diše dok ga sluša! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku su ''Nominacije'', a ovonedeljni potrčci bili su Nenad Macanović Bebica i Jovana Mitić koji su tokom ove noći slušali mišljenje svojih cimera o njima. Ivana Šopić dala je reč Borislavi Terziću Terzi.

- Nisi loš partner, ti jedino što imaš dobro u vezi, to je tvoja lojalnost. Sve ostalo je katastrofa. Ti si ovu devojku uništio totalno. Govorio si da je k*rva i sve ostalo. Jesi lojalan, kao partner, ovo sve ostalo, katastrofa. Loš si sin, dok ti ona kaže da ti je otac alkoličar, ti podržavaš to i još ona kaže da ga tuži, ti kažeš: ''Tuži ga'', šta ti misliš za svog oca da treba da se tuži? - rekao je Terza.

- Da li vidite da su Bebica i Teodora potpuno izuzeti od nas 46? Oni nemaju nikakvu pripadnost ovde sa nama, potpuno su izdvojeni. Bebica nije još isisao poslednju s*su u njoj, a to je bradavica. Ona je bila na korak do toga da izađe iz svega, ali je on ponovo hipnotisao. Čovek je uništio nju i njene suze na početku ove nominacije bile su samo iz očaja, a ne zato što ga voli. Nije normalno da čovek sedi 24h i prati nju, ne skida pogled. Pokazao je koliko je govedo smrdljivo i pokazao je njoj naivnoj devojci koliki je manipulator. Naravno da šaljem ovo ljudsko smeće koje nije ništa preživleo od ovog života - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić