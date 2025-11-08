Jezikom seče kao mačem! Alibaba bez premca sasuo brutalnu istinu Bebici u lice i razotkrio Teodoru do srži: Otkida na Filipa... (VIDEO)

Jedini iskren!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević dao je reč Filipu Đukiću kako bi prokomentarisao svoj odnos sa Teodorom Delić.

- Filipe da li ćeš sada upotrebiti svoje magične moći kada su raskinuli? - upitao je Darko.

- Neću ja odmah da smaram kao slepac, nek razmisli i onda ćemo videti šta će biti. Ukoliko se ne budu pomirili, videćemo šta će biti - rekao je Filip.

- Da li te više radi Teodora ili Anita? - upitao je Darko.

- Teodora - rekao je Filip.

- Kada je Teodora gostovala u Amneziji, umirao si od smeha na njene odgovore. Da li se diviš kako šalta priču i Bebicu pravi budalom? - upitao je Darko.

- Nisam se smejao samo ja - rekao je Filip.

- Da li ti je imponovalo što je Teodora ljubomorisala na Anitu preko Terze? - upitao je Darko.

- To nije istina - rekla je Teodora.

- Ja ne znam da li je to istina - rekao je Filip.

- U sredu si na pitanjima krenuo da izneseš šta si ti uočio između Teodore i Filipa, ali je ona brzo ustala i krenula da te stiska za ruku, kao i da se smeje, pa si ti prekinuo. Šta je to što je htela da sakrije? - upitao je Darko.

- Nije, Teodora je luda za Filipom. On se njoj sviđa, bila bi s njim samo nije sigurna da li on želi da bude s njom ozbiljno ili ne. Ona se ne seća što je plakala pazi molim te, ja stvarno nisam video većeg lažova sem tebe. Mi sve kapiramo, samo tvoj dečko ne kapira. Ona je meni htela da kaže da j*be ono što ne može da gleda, a da gleda ono što ne može da j*be - rekao je Alibaba.

- Da li ti kažeš to Bebici? - upitao je Darko.

- On nju voli, ali ona ne može da ga gleda očima. Većeg foliranta od nje nisam video, on tebi dođe kao pokretni hotel. Meni nije jasno da Bebica ne vidi da ona gleda u Đukića. Nek je pusti 24h i videće da li će ga ostaviti - rekao je Alibaba.

Autor: N.Panić