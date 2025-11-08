AKTUELNO

Zadruga

Jezikom seče kao mačem! Alibaba bez premca sasuo brutalnu istinu Bebici u lice i razotkrio Teodoru do srži: Otkida na Filipa... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Jedini iskren!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević dao je reč Filipu Đukiću kako bi prokomentarisao svoj odnos sa Teodorom Delić.

- Filipe da li ćeš sada upotrebiti svoje magične moći kada su raskinuli? - upitao je Darko.

pročitajte još

Uspela da mu zamaže oči?! Bebica okrenuo ploču, pokušao da opere Teodoru od flerta sa Đukićem (VIDEO)

- Neću ja odmah da smaram kao slepac, nek razmisli i onda ćemo videti šta će biti. Ukoliko se ne budu pomirili, videćemo šta će biti - rekao je Filip.

- Da li te više radi Teodora ili Anita? - upitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Teodora - rekao je Filip.

- Kada je Teodora gostovala u Amneziji, umirao si od smeha na njene odgovore. Da li se diviš kako šalta priču i Bebicu pravi budalom? - upitao je Darko.

- Nisam se smejao samo ja - rekao je Filip.

- Da li ti je imponovalo što je Teodora ljubomorisala na Anitu preko Terze? - upitao je Darko.

pročitajte još

Da je nema, bio bih smoren: Novo poniženje za Anitu, uzdigao Maju pred svima, Alibaba skočio da brani Stanojlovićevu: Ti nemaš dete, pa nemaš taj oseć

- To nije istina - rekla je Teodora.

- Ja ne znam da li je to istina - rekao je Filip.

- U sredu si na pitanjima krenuo da izneseš šta si ti uočio između Teodore i Filipa, ali je ona brzo ustala i krenula da te stiska za ruku, kao i da se smeje, pa si ti prekinuo. Šta je to što je htela da sakrije? - upitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije, Teodora je luda za Filipom. On se njoj sviđa, bila bi s njim samo nije sigurna da li on želi da bude s njom ozbiljno ili ne. Ona se ne seća što je plakala pazi molim te, ja stvarno nisam video većeg lažova sem tebe. Mi sve kapiramo, samo tvoj dečko ne kapira. Ona je meni htela da kaže da j*be ono što ne može da gleda, a da gleda ono što ne može da j*be - rekao je Alibaba.

- Da li ti kažeš to Bebici? - upitao je Darko.

pročitajte još

Pokajala sam se: Anita ne može da oprosti sebi što je odala Maju i Đukića, svesna da ga je izgubila za sva vremena! (VIDEO)

- On nju voli, ali ona ne može da ga gleda očima. Većeg foliranta od nje nisam video, on tebi dođe kao pokretni hotel. Meni nije jasno da Bebica ne vidi da ona gleda u Đukića. Nek je pusti 24h i videće da li će ga ostaviti - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Jezikom seče kao sabljom: Miljani Kulić prekipelo da sluša laži i gluposti, do srži raskrinkala Alibabu, Maju i Ahmiće! (VIDEO)

Domaći

Nikad suroviji Marko Đedović: Terzi na brutalan način sasuo istinu u lice, on od muke menja boje kao semafor! (VIDEO)

Domaći

Jezikom seče kao sabljom: Karić sklopio sve kockice o Anđeli i Gastozu, pa shvatio da mu je Pavle bio samo izgovor da je ŠUTNE! (VIDEO)

Zadruga

Seče jezikom ko mačem: Bebici totalno popustile kočnice, pa rešio da udari Miljanu gde je najviše boli! (VIDEO)

Zadruga

JEZIKOM SEČE KAO MAČEM: Mimas istakla da Aneli gura Luku u ŽIVO BLATO, izlaganjem dovela Ahmićevu do tačke pucanja! (VIDEO)

Zadruga

I sa njim sklopila primirje! Đukić odvojio Aneli, pa joj sasuo sve u lice: Znam ga 30 godina, on te VOLI! (VIDEO)