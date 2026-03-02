VAŠA VEZA JE UŽASNA: Mića sasuo Bebici i Teodori sve u lice, njoj prebacio druženje sa Ivanom Marinkovićem (VIDEO)

Nema dalje!

U toku je podela budžeta Lepog Miće, a Mića se obratio Nenadu Macanoviću Bebici:

- Bebica je za razliku do IVana Marinkovića neko ko ima veliki problem zbog veze, tvoja veza je problem. Tebi se život sveo na Teodoru, a nije ti to potrebno. Pogubio si se totalno u priči, ovo nije priča za tebe. Ono što se juče desilo je kriminalno, ljudi koji su aplaudirali, a Ivan koji poliva vodu, ljuudi se raduju tuđoj nesreći. Ono što Teodora radi je kupovina mira, ona tebe ne voli, a tvoj život se pretvorio u snajperistu, kontrolora. Nenada jako si prost kada psuješ, a ono što govoriš je ružno. a ispadaš psihopata zbog nje - rekao je Mića.

- Što se tiče Teodore, ona ima veliku grešku, postala si prijatelj sa Ivanom Marinkovićem. Moram da kažem da si izgubila kompas, veza tebe i Bebice je ušasna, to što radite nema poente, a da ne pominjem da je Ivan govorio za tvog tatau da ima gej sajt i da te je Ivan vređao najstrašnije, a ja sam te branio koliko sam mogao - govorio je Mića.

Autor: N.B.