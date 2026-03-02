Ovakvog Neria do sada niste videli: Doživeo pomračenje i bez milosti zgazio Aneli, ona poludela i pljunula Hanu! (VIDEO)

Bez milosti!

Aneli Ahmić i Nerio Ružanji svojom svađom prekinuli su podelu budžeta Lepog Miće, a oni su sve vreme urlikali jedno na drugo zbog čega je čak i obezbeđenje došlo u kuću.

- Monstrum jedan koji uništava moju porodicu - rekla je Aneli.

- Monstrumi ste vi koji ste moju verenicu hteli da ubijete moju trudnu verenicu - rekao je Nerio.

- P*čko jedna mala, uništili ste moju porodicu - rekla je Aneli.

- Ovo je moja porodica, mrš bre - rekao je Nerio.

- Prodao si svoju porodicu, sramoto - rekla je Aneli.

- Ti si prodala sve što si mogla - rekao je Nerio. - Mrš smeće malo, sram te bilo. K*rva ga je naterala na ovo, Ivan Marinković ga podržava. Ja ispaštam ovde i ja se razboljevam ovde - rekla je Aneli.

- Ti si prodala mene jer ne možeš da začepiš guz*cu - rekao je Nerio.

- N*rkomani jedni raspali - rekla je Hana.

- Mi narkomani? J*bem ti majku n*rkomansku raspalu - rekla je Aneli i pljunula Hanu.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić