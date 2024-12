Patološki bolesnici: Đedović u svom stilu brutalno izvređao Teodoru i Bebicu, ni prema Luki nije imao milosti! (VIDEO)

Bez milosti!

U Eliti su u toku "Nominacije". Luka Vujović i Teodora Delić su nominovani učesnici. Jovan Pejić Peja sledeći je

- Luka je jedan dečko koji je nakon njegovog povratka, baš blizak sa mnom. Mogao je da mi kaže neke stvari. Iskreno kada si prvi put ušao u kuću mislio sam da si težak folirant. Kada si se vratio gurao si mene i Enu u odnos, sa tim si me kupio. Mislio sam da si imao nešto sa Enom u početku. U pabu ne mislim da si to uradio da bi mene namestio. Luka je iskren u našem druženju. Mislim da treba da popraviš odnos sa Kačevendom, malo mi je ružno što si se tako ponašao - rekao je Peja, pa nastavio:

- Sa Teodorom imam običan odnos, najgori par u početku su mi bili Bebica i Teodora. Ustajali su ovde pljuvali ljude. Teodora mislim da u druženju sa Enom nije loša osoba, nisam joj zamerao to kao što sam zamerao Sofiju. Da će se pomiriti, hoće, u to sam siguran. Koketirala je sa muškarcima, ona to voli. Ostaviću Luku, Teodoru šaljem - rekao je Peja.

Sledeći koji nominuje i bira između Teodore i Luke je Marko Đedović.

- Odakle početi, a ne zaplakati. Luka mi je bio bolji u početku. Mislio sam da to malo skuplje izgleda. Bio si mi zanimljiv, sad nisi uopšte. Nudite taj k*rac, ako da ste ga našli na ulici, a onda govorite da niste tako mislili. Nisam te uvredio nikad, nisam se mešao u tvoju svađu sa Milenom. Ne treba spominjati ljude koji nisu ovde, to je blam. Ako nećeš nista sa Sandrom, treba da se udaljiš. Mislim da je ona zaljunljena u tebe. Pojeftinio si se, postaješ blam. Mislim da imaš i vremena i materijala da popraviš svoje ponašanje - rekao je Đedović, pa nastavio:

- Što se Teodore tiče, krenuću od Bebice i Teodore zajedno. Oni su patološki bolesni, niste normalni. Svako ko se oglašava, ne može da se žali kada ga posle toga vređaju. Ti gledaš druge frajere, on ti vređa porodicu. Treba da se pomirite, možda vi to volie. Kada si pijana, bezobrazna si isto kao i kada si nervozna. Ostaviću Teodeoru, Luku ću poslati - rekao je Đedović.

Autor: K.K.