AKTUELNO

Zadruga

Anđela i Aneli ne može da preboli: Luka pokazao svoje slabe tačke, Mića ga doveo do pucanja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Puče prijateljstvo!

U toku je ''Podela budžeta'' Lepog Miće, a on je naredni budžet dao Luki Vujoviću

pročitajte još

Haos u Šimanovcima: Mića i Jovana oči u oči brutalno zaratili, leti perje na sve strane!

- Anita i Luka dva mala budžeta. Ovo je realna slika mog i Lukinog odnosa ove godine. Tvoja devojka mi je bila draga i branio sam je, a ona mi je vratila kako jeste. Upozoravao sam te da ne praviš grešku i ne ulaziš u vezu, ali si podlegao pritisku. Ono što je bilo s Aneli je mala maca šta će ti se tek desiti sa Anitom, ali ne jer ona želi nego jer drugačije ona ne može. Meni nije prirodno da ti i Filip budete dobri i da menjate devojke, to meni nije normalno. Znam da ćeš doći kod mene jedan dan kad se budeš pokajao i molićeš me za oprost, ali dobićeš ga kao i svi - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Razočaran sam u tebe kao čoveka. Napolju sam te zvao i videli smo se, a ti nekad i nisi mogao. Ti si taj koji si mojoj devojci govorio da je k*rva prošle sezone, a sada si joj dao pet hiljada. Došao sam u situaciju gde mi govoriš da izađem iz odnosa s Aneli i da je izvređam, a kad to uradim onda me napadaš - rekao je Luka.

- Ti si neko koje svoje devojke najstrašnije vređao i ponižavao - rekao je Mića.

pročitajte još

Zbog Đukića i Teodore totalno nemoćan: Bebica više ne zna kako da iskali bes, zaleteo se na Uroša! (VIDEO)

- Ja sam tebe životom branio, a ti mene apsolutno nikada - rekao je Luka.

- Ti si neko ko je mene vređao zbog Aneli najstrašnije - rekao je Mića.

- Ja s kojom god devojkom da uđem u vezu ti ćeš je vređati najstrašnije. Sram te bilo, sada je Murat dobio četiri hiljade, a ja tri - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ne kupujem mir parama, ništa me to ne zanima - rekao je Mića.

- Aneli dobija pet hiljada? Šta ti je rekao sve loše, daj Anđelu pet hiljada - rekao je Luka.

pročitajte još

Na samom startu se obratio Aneli i Asminu: Mića im zamerio sukobe zbog deteta, pa im dao savet za dalje (VIDEO)

- Ti mi misliš loše, a ja ne kupujem prijateljstvo parama - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Lažno prijateljstvo Mione i Aneli: Ana Spasojević otkrila sve detalje, evo kako je Ahmićeva pljuvala drugaricu (VIDEO)

Zadruga

Bukti rat u cik zore: Zaratili Luks i Jakšićka, prozivke pljušte na sve strane! (VIDEO)

Zadruga

Ko si ti meni bre: Uroš povređen Anđelinim ignorisanjem, ona ga žestoko pedalirala! (VIDEO)

Zadruga

Puče tikva: Sofija ponovo pokušala da namesti Nenada Marinkovića Gastoza, Dača Virijević je odao i otkrio sve detalje! (VIDEO)

Domaći

Ori se imanje u Šimanovcima: Terza i Munja brutalno zaratili, pale teške prozivke! (VIDEO)

Zadruga

HAOS U ELITI: Peja i Terza žestoko zaratili, pljušte teške prozivke na sve strane! (VIDEO)