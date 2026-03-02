Ne može da ostane imun: Mića vinuo u nebesa Anđela Rankovića, Luka odmah reagovao! (VIDEO)

Ovo mu nije prijalo!

U toku je ''Podela budžeta'' Lepog Miće, a on je naredni budžet dao Maji Marinković.

- Maja Marinković je osoba koja je ovde imala sa mnom najveće sukobe i svađe, a ove godine nemamo. Maja je osoba koja ne bira sredstvo da bude u centru pažnje. Ti si s neko ko uživa da bude treća u priči, jeste da posle treće postaješ prva i to je tvoja stvar. Nikada nećeš da priznaš istinu, muljaš i to ti polazi za rukom. Da li si ti prodala Staniju kao prijateljicu, to govori o tebi. Sposobna si u manipulaciji sa svojim prijateljicama, a isto tako uživaš da neko skače za tebe i brani te dok ti sediš ispruženim nogama. Dobro je kod tebe što imaš osmeh koji je neizbrisiv, uvek si uredna i pedantna. Poštujem te jer poštuješ svog oca, poštujem te što posle svega hvališ svoju majku i stojiš iza nje. Darežljiva si, hoćeš da daš i da pomogneš svakome. Zameram ti što prodaješ svoje prijatelje i što si spremna da najvećeg prijatelja izvređaš najstrašnije samo da bi ga ponizila - rekao je Mića.

- Mnogi su me prijatelji koristili za kadar, prodavali su me za sitno - rekla je Maja.

- Anđelo, poznajem te od prve sezone kada si imao vezu koja je bila turbulentna. Prema meni si uvek bio korektan i dobar, a ti i ja smo bili odlični do tvog ulaska u sezonu devet. Par puta sam rekao da niko ne treba da te diže u nebesa i govori da si svetac, kad znamo ko su bile tvoje devojke. Ti i ja se nismo družili, zamerio sam ti neke stvari. Izgladili smo odnose, ali se nismo vređali. Znam da mnogi žele da te vređam, ali nikada te neću vređati već ću ti samo zameriti neke stvari. Naš odnos je sada za srednji budžet, popravićemo neke stvari - rekao je Mića.

- Deveta sezona i sada ću ti reći: ''Hvala ti na svakoj lepoj reči i na svakom savetu''. Žao mi je što te nisam slušao za mnoge stvari, mnoge stvari za koje si mi kritikovao si bio u pravu - rekao je Anđelo.

- Sada smo čuli da su Anđelo i Mića imali najveće svađe - rekao je Luka.

- To nije istina, nemoj da se praviš pametan - rekao je Anđelo.

