Spremna si s osmehom na licu da lažeš: Mića siguran da će Mina progutati Viktora kao zmija žabu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo joj ne prašta!

U toku je ''Podela budžeta'' Lepog Miće, a on je naredni budžet dao Viktoru Gagiću.

- Viktore, tebi ide srednji budžet. Ti si neko ko je za svoje godine jako zreo i iskusan, a da li te to život šibao ne znam. Doživeo si neke stvari s kojima ti ideš dalje kroz život. Saslušaš moje savete, ali ne složimo se uvek. Ne trebaš da skeniraš nekoga da li je za tebe ili ne, već pustiš vreme da vidiš neke stvari. Ukoliko se dokaže da je Mina u pravu, j*baće ti mater zbog toga. Isto tako, ako se ne dokaže onda ti ostaje večna sumnja i ti si u k*rcu kako god okreneš. Ovde si malo zatvoren, kratkog si fitilja i jako si agresivan. Dao bih ti veliki da imam, ali jako je zaj*bano jer imam pet velikih samo - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mina, ovog puta ću ti dati mali budžet. Mnoge stvari ti zameram u početku rijalitija. Nisam se mešao u tvoj izbor za odnos sa mnom, a ti si mi rekla: ''Izlapeo si, nemaš više pojma šta radiš''. Ja tebe ne vređam, niti ću ikada. U početku si stala na neku stranu koja meni nije bila jasna. Nismo ono što smo nekad bili, nadam se da će se vremenom to promeniti. Ti imaš osmeh na licu i mirnoću kada lažeš - rekao je Mića.

Autor: N.Panić

