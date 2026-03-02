AKTUELNO

Zadruga

Dobio nimalo pohvalnu titulu: Mića proglasio Đukića muškarcem bez stava i karaktera, on hladan kao led! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Ni da se uvredi!

U toku je ''Podela budžeta'' Lepog Miće, a on je naredni budžet dao Marku Janjuševiću Janjušu.

- Marko Janjušević i ja već osam godina ratujemo, a ni u ovu sezonu nismo ušli u dobrim odnosima. Ti smatraš da sam ja bio protiv tebe u Eliti 7, a ja samo smatram da sam bio realan. Više puta sam rekao da me mrziš, ali mislim da sam tu prenaglio jer ti nisi čovek koji može da mrzi. Zaslužuješ mali budžet od mene - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Filip Đukić je čovek koji je u ovoj sezoni pokazao da nema stav i karakter. Filip je neko ko je ušao ovde s namerom da ga niko ne provocira i da zaradi pare. Prvi rizik je bio ulaženje u priču s Teodorom, a on nikada nije stao iza svojih devojaka. Smatram da je najveće poniženje za ženu da s kojom imaš s*ks, posle istog je ni ne pozdraviš. Uradio si stvari koje ruše moralne kodekse, a to su stvari sa Lukom i odnos s Teodorom. Nisi stao ni iza jedne devojke i to ne može da se kaže da je pohvalno za muškarca. Nikog nisi terao na neke stvari, to moram da budem iskren. S nekim ljudima sam bliži, zato sam im dao velike budžete - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: N.Panić

