Zapamtićete me i ti i tvoja dr*lja: Uroš upalio vređalicu i urnisao Alibabu, on hladan kao led! (VIDEO)

Ne želi više da se svađa!

Uroš Stanić i Jovana Mitić nastavili su da vređaju Asmina Durdžića i nakon podele budžeta, dok je on sada ćutao sve vreme i slušao pretnje.

- Aj pljuni me još jednom - rekao je Alibaba.

- Ti i Aneli se udružujete protiv mene, zapamtićeš ovaj dan kunem ti se - rekao je Uroš.

- I ja ti isto kažem - rekla je advokatica.

- Ti ćeš moju majku da pljuješ? Za ovo ćete me zapamtiti i ti i tvoja dr*lja - rekao je Uroš.

- On koristi što je prva tema - rekla je advokatica.

- Zamisli da on Aneli zaliva g*vnima, a da ona skače na mene zbog njega. J*baću vas ja u usta - rekao je Uroš.

- P*derčino jedna, tata te silovao - rekla je Aneli.

- Mrš tamo klošarko jedna, j*bem li te u usta. Njega braniš k*rvo - rekao je Uroš.

- Ko njega brani? - upitala je Aneli.

- Blam ste. Zapamtićeš ovaj dan što si mi pretio svojim ljudima - rekao je Uroš.

- Posebno će n*jebati bolesni fanovi - rekla je advokatica.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić