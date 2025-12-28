Aktivirao vređalicu: Uroš urnisao Alibabu brutalnim uvredama, pa zgazio i Aneli! (VIDEO)

Haos!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Urošu Staniću , kako bi dao svoj sud i izneo nominaciju.

- Sramota. Sramota za ženski rod, sramota za društvo. Šta je tebi žena dozvolila? Pritom je majka jednog deteta, o kome uopšte ne misli, jer je tri godine već ovde. A uspela je, zato kad je bila u glavnoj priči, uopšte nije marila za dete, nego je išla da se operiše i da sređuje svoje lice. Osoba koja je zlo, manipulator, patološki lažov, ima kurvarsko ponašanje, skače sa kurca na kurac, ne bira, nema određen tip muškarca. Trenutno je u fazi da u jednom trenutku četvorica njih vole u isto vreme – ili periodično: malo Janjuša, pa Asmina, pa Luku, pa onda sleće sa Anđelom. Njeno promiskuitetno ponašanje koje ovde prosipa već treću godinu meni se gadi. Imala je s*ks na Ramazan, imala je s*ks na Bajram - rekao je Uroš, pa dodao:

Samim tim je pokazala da ne poštuje svoje praznike, a predstavljala se kao devica. Imala je ovde jedan abortus. Tri testa za trudnoću je radila. Treći test za trudnoću, kada je Červanda išla i ubacivala test u urin, pokazala je da je po tom pitanju isto nepažljiva i neodgovorna osoba. Govorila je prošle sezone da je, da je htela, mogla da ima šleperf dece – samim tim, ko zna koliko je napolju abortusa imala - rekao je Uroš, pa se osvrnuo na Asmina:

- Drago mi je što svi vide kakav si prevarant i folirant kao što sam ti i govorio sve vreme. Pokazao si i da te boli d*pe za tvoju ćerku Noru. Samim tim, kad si mogao da radiš to što si radio sa Aneli, kako si radio neke igrice, pokazao si da si loš otac, loš prijatelj, loš partner, loš verenik. Pokazao si sve najgore u svom ponašanju. Iskreno, odvratnije i gadnije je pričati o njemu i uopšte bilo šta reći o njemu. Blam si, drk*la ti je Miljana Kulić. Dotakao si dno života i šaljem te u izolaciju - rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić