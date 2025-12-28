AKTUELNO

Razvezao jezik: Bebica brutalnim prozivkama urnisao Alibabu, pa sačuvao Aneli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tenzija u Beloj kući!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici , kako bi dao svoj sud i izneo nominaciju.

Što se plašiš KUMOVA 'IZ ŠUME'?! Milena se obratila Srđanu Kačavendi, pa urnisala Luku: Plaćali su ti 1.500 evra da ROBIJAŠ ZA DRUGE (VIDEO)

- Što se tiče Aneli, naš odnos je nepromenjen ove sezone. Mislim, malo je bolje jer imamo neku normalnu komunikaciju. Nismo u svađi da uopšte ne komuniciramo, kao što je bilo prošle sezone. Ali gledajući sada na ovo njeno učešće, ništa bolje nije od svojih partnera. Evo, sad imamo istu priču i ovde, Luka danas šta je sve rekao, ona se nastavlja na tu priču. Da je drugačija, ne bi pričala ništa, nego potencira, non-stop otvara nove priče, nove teme se pokreću, nove stvari se pričaju. Tako da nema neke velike razlike između Luke, Anele i Asmina. U ovom odnosu Aneli i Asmina, mislim da je Aneli ovde mnogo iskrenija kada govori o svojim emocijama i šta oseća, šta želi da postigne. I dalje priča isto, da joj je jedini interes bio spuštanje lopte i dobar odnos zbog deteta. Tu se ništa nije promenilo, i dalje priča isto. Videćemo da li će tako ostati napolju i da li će se to zaista desiti - rekao je Bebica, pa se osvrnuo na Asmina:

Foto: TV Pink Printscreen

- On je zgazio svoje dete i majku svog deteta, a ne Aneli kao bilo koju ženu i bilo koju devojku. Najveće uvrede ove sezone ovde je dobila Aneli od Asmina, najveća poniženja je dobila od Asmina i sve je to od njega krenulo. Tako da, što se toga tiče, on je pokazao da mu to zaista nije cilj. Da mu je cilj skroz nešto drugo, a to jeste rijaliti, ova igra koju on pokušava da igra ovde. O Staniji i o tome šta se dešavalo sa Stanijom, šta je branio, zašto je on zapravo rekao da je došao da gazi Situ zbog Stanije i to je verovatno jedina cela istina. Da je hteo da je ponizi što više, da zgazi porodicu Ahmić kao porodicu, da se osveti. I ono o čemu smo mi polemisali, da li je to ljubav, da li voli Aneli, šta je? On je pre neki dan rekao da je shvatio da je to u stvari mržnja i da on mrzi ovu ženu. To su sve njegove reči. Tako da, što se toga tiče, jako loš čovek, jako loš otac je pokazao da je ovde, zato što je ponižavao majku svog deteta - rekao je Bebica.

Ima i dobre strane, ali je MANIJAK i PSIHOPATA: Maja zakucala Asmina i sačuvala Aneli, a onda je Anđelo ogolio dušu (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: N.Panić

