Aneli pokazala zube Stefanu Kariću: Prekilepo joj da ga sluša, žestoko ga prozvala zbog Mateje Matijevića! (VIDEO)

Tenzija u Beloj kući!

Takmčari "Elite" danas glasaju za takmičara koji gura nos gde mu nije mesto. Ovonedeljni vođa Borislav Terzić Terza dao je reč Nenadu Macanoviću Bebicu.

- Prvo mesto Uroš - rekao je on.

- Teodora ne poštuje svoju majku i miri se sa Bebicom, dva blama. Vi ste jedno za drugo, beda na bedu - poručio je Stanić.

- Možda se svi mi igramo sa vama i moja mama - dodala je Teodora.

- Mogu da navedem i Luku jer se umešao između Peje i Ene. Uroša neću da navedem jer ne gura nos, nego je nesnađen.

- Moram da se nadovežem na Karića, ti nisi komentator nego blam. Da li sam ja Mateju muvala ili on mene? Da li sam se ja umešala ili me je on umešao? Mateju nisi provukao verovatno pošto ne smeš? Što njega nisi naveo? - pitala je Aneli.

- Nije se on umešao, nego ti. On je glavn krivac - rekao je Stefan.

- Karić se meša u svoju moju temu, gleda da me ponizi i sve da komentariše. On je svako moje izlaganje kontrirao i obrtao na svoju vodenicu da mene ogadi. Broj jedan je Stefan Karić. Njega ću ustvari da prebacim na broj tri, a sa broja tri idem na broj jedan, to je Uroš Stanić. On se meša u moje teme, moj život, moju ćerku i moje prijatelje. Broj dva ću da navedem, neću nebitnjakoviće koji mi dobacuju svaki dan da sam k*rva, nego ću Munju - poručila je Ahmićeva.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić