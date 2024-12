Malom detetu je iščupala oca iz ruku: Sanja Grujić razvezala britak jezik, pa žestoko urnisala Sofiju! (VIDEO)

Sve veća tenzija u Beloj kući!

U toku je "Igra istine". Ivan Marinković postavio je pitanje Sanji Grujić.

- Da li je više razlog tvog ulaska da podržiš Marka ili da ispričaš istinu za Sofiju? Šta te je više povukla? - pitao je on.

- Svaka sekunda je previše vredna da trošimo na bezvredne ljude. Sofija je meni niko i ništa, na Marka bih dala život. Ne moraš da budš prevaren, ja sam odlučila da uđem iz nedostajanja i ljubavi. Život je previše kratak da bih bila bez njega šest meseci. Volim rijaliti i kamere, ali pre svega sam ušla bez njega, jer je on ušao na moj nagovor. Bude ti teže kad gledaš svoju voljenu osobu, kad si učesnik gubiš osećaj za stvarnosti. Ja mogu da kažem da poznajem Pamelu Anderson i da smo bile u Vegasu na kockanju, a nisam. Ona kaže da je firmašica, a čuli smo da to ne postoji. Priča o nekretninama, sama se odala da ih ne pseduje. Kako joj verovati? Aleksandru čas poznaje, čas ne, kad joj se ne svidi istina onda je ona k*rva. Ona ovo pokreće da bi se zaboravila stvarno da je malom detetu iščupala oca iz ruku, to je njena stvarn. Za Terzu i Milicu je bolna, a ona želi da okrene priču u kontra smeru. Ovo je poslednje što sam Sofiji posvetila o meni i njoj, davaću na značaju njenom učešću. Pitaću Kadru, omiljeni si mi pored Marka i Stefana jer se ne trpaš i ne družiš sa ljudima. Htela bih da mi prokomentarišeš odnos koji je tebi najzanimljiviji, može Milovana i Aleksandru - govorila je Sanja.

- Prvo da se zahvalim što si mi ukazala poštovanje. Znao sam da se divna priča i da on pati. Ja znam da sam ja napolju jako jak i uvek sam bio favorit svuda, pa u rijalitiju ne moram puno da pričam. Milovan je bio divan čovek prema Aleksandri, samo nije imao m*da da preseče ko mu je bitniji žena ili Aleksandra. Aleksandra je nula bodova, pokvarena, bezobrazna i iskrena samo prema sebi. Vodila si dvostruki život kao i on, niko ne može da vas opere. Pogrešila si prema Milovanu, on je davao koliko god da je mogao, malo je što si mu uzela šta god si mogla. Ženi ne treba da se vratiš jer nemaš pravo, treba da hraniš svoje dete. Aleksandra ne valja pet para, ali to je tvoja naivanost i tvoje zelenilo koje si sebi dozvolio - rekao je Kadra.

Autor: A. Nikolić