Imaš komplekse: Mića udario Boru tamo gde najviše boli, on se upalio kao hepo kockica! (VIDEO)

Pecnuo ga!

U toku je ''Podela budžeta'' Lepog Miće, a on je poslednji budžet dao Bori Santani.

- Bora je neko ko je prema meni fer i korektan, nemam zamerku. Ukoliko me smatraš za prijatelja, onda trebaš da poštuješ neke stvari koje ti ja kažem. Ti si jutros ličio na zver koja je izgubila sve kompase koji postoje, a ti mene uopšte ne registruješ. Ja sam te pozvao fino da sedneš sa mnom, ali nisi želeo. Znam da ćeš biti ljut na mene zbog malog budžeta, ali nisam mogao da ti dam veći budžet pošto se ne slažem sa stvarima koje si radio. Imaš kompleks, ali ne znam zbog čega pošto za to nemaš potrebe - rekao je Mića.

- Nemam, samo ne volim da me komentarišu tako da me omalovažavaju. Prvih pola sata u sredu ću se obratiti Romima i neke stvari više neće moći da se tolerišu ovde - rekao je Bora.

- Ti imaš kompleks zbog toga što jesi, a ti si prvi Murata vređao - rekla je Anastasija.

- Veličina čoveka je broj ljudi koji mu dođu na veselja i žalosti - rekao je Mića.

- Bravo - rekla je Matora.

- Za kraj, dajem sebi mali budžet - rekao je Mića.

Autor: N.Panić