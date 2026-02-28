Gazi preko mrtvih i udara kvarno: Anđelo sa zadovoljstvom isprozivao Anitu, Luka se upalio kao hepo kockica! (VIDEO)

Neočekivano!

U Beloj kući takmičari trenutno biraju najbeskrupulozniju osobu, a Sofija Janićijevič je dobila reč.

- Prvo mesto Đukić, drugo mesto Uroš i treće mesto Anastasija - rekla je Sofija.

- Prvo mesto Ćimi, drugo mesto Bora i treće mesto Anastasija - rekla je Dragana.

- Milena Kačavenda je prva, druga osoba je Anita koja je spremna da gazi preko mrtvih i da udara tako kvarno. Prvo mesto je naravno Ivan MAarinković uvek i zauvek - rekao je Anđelo.

- Ipak je na mom mestu Anđelo koji je sada opet pomenuo Anitu. On nije razmišljao kada je pred Aleksejem lomio stan - rekao je Luka.

- Ona mi je najviše zla navela - rekao je Anđelo.

Autor: N.Panić