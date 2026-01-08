Izgorela od ljubomore kao hepo kockica: Anđelo dao sud o Milici Veličković, Aneli ne može da se kontroliše! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Kako može da bude opravdanje za bilo koju ženu da odbaci svoje rođeno dete, visi na TikTok-u satima i da blati sve, misli ti na sebe - glasilo je pitanje.

- Milica je odlučila da se bavi TikTok-om i Youtube-om, a ja sam odlučila da uđem ovde i zaradim. Jednom dana će to da se isplati za moje dete. Ona priča da je bolja majka jer je napolju, a između mene i nje nema razlike. Ne pokazuje se ljubav samo ako si 24 sata uz dete, pa nije ni ona 24 sata uz dete ako snima za TikTok i YouTube. Ja sam odlučila da uzmem novac u komadu i nešto sebi stvorim i tu sam jer brinem o sebi i Nori - govorila je Aneli.

- Kažeš da se pos*reš na sve ljude koji podržavaju Milicu, da li to znači da se pos*reš na Anđela koji je kod Darka rekao da gotivi Milicu? - glasilo je naredno pitanje za Aneli.

- Ja sam to rekla samo jer ona ne dozvoljava da Terza dođe na krštenje da vidi malu, a Anđelo ako podržava to... - odgovorila je ona.

- Nema veze da li nekoga gotivim ili ne, imaću isti stav da dete treba da bude prioritet - rekao je Anđelo.

- I treba da je gotivi, mislim da je Milica kompletna žena za Anđela - nastavila je Aneli.

- Dete treba da ima mogućnost da viđa i oca i majku. Ja smatram da bi trebalo Terza da bude na krštenju, a restoran manje više. On to želi iz duše da bude tu, a krštenje je mnogo bitnije od ručka - nastavio je Ranković.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić