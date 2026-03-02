AKTUELNO

Zadruga

Nisam psovao devojčice koje mogu ćerke da mi budu: Asmin u par poteza matirao Lepog Miću, nastao opšti haos za stolom (VIDEO)

Tresu se zidovi od sukoba!

Milan Milošević, voditelj emisije "Izbor potrčka", dao je reč Asminu Durdžiću, koji je bez dlake na jeziku prokomentarisao Mićinu podelu budžeta, te je tako ušao u sukob s njim.

- Više bih voleo da je stavila Ivana za vođu, jer sam se svađao sa Mićom zbog nje. Što se tiče podele budžeta, najviše je on izazvao reakcije. Meni ništa nije rekao ni prvu put, a ni sada. Mene ne zanima šta on priča, vergla non stop u krug. Šta meni zamera, Aneli podržava u tome, kontradiktoran je u tome i mnogo je pristrasan. Ima on stav što se tiče porodice i moralnih kodeksa, a podržava nešto što sebi ne bi poželo - rekao je Asmin.

- Ja podržavam da izađete odavde kao roditelji - rekao je Mića.

- Ja tebe mogu da uništim u tri reči, bez ijedne uvrede. Ti nisi verbalno jak da sa mnom razgovaraš, ti samo možeš da vrištiš i da se vređamo...Danas kažeš da si podržavao Anitu i Anđela jer je on bio jedini muškarac koji može da je izvede na pravi put, nakon toga ona mu razbija flaše na zid - rekao je Asmin.

- Ti si rekao da je jedina prava osoba za Aneli onaj tamo gospodin (Anđelo), kako, kada udara flašom u glavi?! - rekao je Mića.

- Jedini muškarac koji je mogao da drži Anitu pod kontrolom ste ti i Marko Đedović - rekao je Durdžić.

- Grešiš, ona je napolju radila stvari koje ovde nije radila - skočio je Anđelo.

- Pa što?! Zato što nije bilo Đedovića i Miće...Ti braniš lažne priče, druže. Branio si lažnu ljubav Anite i Anđela, to si priznao, rekao si da je žena cela fejk - rekao je Asmin.

- Sada ti je čovek objasnio da po tvojim kodeksima guraš ono što nije i da sve radiš za rijaliti - ubacio se Ivan.

- Oni su furali lažnu priču zbog tebe i tvojih potrčaka, ti znaš da je to bilo fejk. Ti gaziš devojku koju si podržavao - rekao je Asmin.

- Ja ću večeras da usrećim gospodina Durdžića, da pokažeš pravo lice. Ti samo šaltaš ovde, šaltaš svoje, njene i svoj život - rekao je Mića.

- Nisam psovao mater devojčicama koje mogu ćerke da mi budu...Imaš poštenu ćerku, a podržavaš ovakve (Aneli), to mi nije jasno - rekao je Asmin.

- Tvoja životna priča je rijaliti, moja nije. Asmine, Aneli je tvoja priča, Nora je tvoja priča - rekao je Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

