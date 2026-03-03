AKTUELNO

Zadruga

Tako ću te lepo nap*šiti ako mi... Bebica ispituje Teodoru o hotelu sa Đukićem, ona mu zapretila (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neće više da ga trpi!

Teodora Delić počela je da divlja na Nenada Macanovića Bebicu, koji se uplašio od toga šta će sve saznati kada je reč o njenom odlasku u hotel sa Filipom Đukićem.

- Ja sam rekla da ako sam nešto zaboravila, da će nas podsetiti Milan, stvarno se ne sećam šta ti nisam rekla - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- To što je najbitnije, to mi nisi rekla - rekao je Bebica.

- To ti misliš... Rekla sam ti za veridbu, za kajanje i za sve što je bitno. Nadrkan si, ne pitaš me. Rekla sam ti nešto za to - rekla je Teodora.

- Nema potrebe da mi se dereš - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ne bežim ni od čega, znam da su kamere bile uprte u nas, ništa ne mogu da slažem - rekla je Delićeva.

- Ja se nisam upalio, ja te lepo pitam - rekao je Bebica.

- Tako ću te lepo nap*šiti ako mi budeš sada nešto rekao za stolom - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne možeš ti mene da ucenjuješ - rekao je Bebica.

- Ne ucenjujem te, nego neću više to da trpim - urlala je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

LETE TUŽBE NA SVE STRANE! Nakon što ju je Asmin optužio da je Takiju ZAPALILA auto, za Pink.rs se oglasila Sita Ahmić! BRUTALNO odgovorila bivšem zetu

Zadruga

'KONSTANTNO ME PSUJE I VREĐA!' Ša ludi zbog Mioninog stalnog PONIŽAVANJA bez razloga, ona mu ŽESTOKO uzvratila: Nemoj da LAŽEŠ narod, oćeš da ispadneš

Zadruga

Pokazao zube: Gruja konačno skupio hrabrosti, pa Mimu postavio na mesto! Ona zanemela od šoka (VIDEO)

Zadruga

Ne uzimajte me više u usta: Gastoz brutalno odbrusio Keti! (VIDEO)

Zadruga

Od mene p*dera nećeš napraviti: Bora Santana ključa od besa, zamolio Uroša da ga ostavi na miru! (VIDEO)

Domaći

Dosta mi je svega: Gastoz doneo odluku nakon sukoba sa Anđelom, rešio da stavi tačku na sve?! (VIDEO)