Tako ću te lepo nap*šiti ako mi... Bebica ispituje Teodoru o hotelu sa Đukićem, ona mu zapretila (VIDEO)

Neće više da ga trpi!

Teodora Delić počela je da divlja na Nenada Macanovića Bebicu, koji se uplašio od toga šta će sve saznati kada je reč o njenom odlasku u hotel sa Filipom Đukićem.

- Ja sam rekla da ako sam nešto zaboravila, da će nas podsetiti Milan, stvarno se ne sećam šta ti nisam rekla - rekla je Teodora.

- To što je najbitnije, to mi nisi rekla - rekao je Bebica.

- To ti misliš... Rekla sam ti za veridbu, za kajanje i za sve što je bitno. Nadrkan si, ne pitaš me. Rekla sam ti nešto za to - rekla je Teodora.

- Nema potrebe da mi se dereš - rekao je Bebica.

- Ja ne bežim ni od čega, znam da su kamere bile uprte u nas, ništa ne mogu da slažem - rekla je Delićeva.

- Ja se nisam upalio, ja te lepo pitam - rekao je Bebica.

- Tako ću te lepo nap*šiti ako mi budeš sada nešto rekao za stolom - rekla je Teodora.

- Ne možeš ti mene da ucenjuješ - rekao je Bebica.

- Ne ucenjujem te, nego neću više to da trpim - urlala je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić