Ponovo ste Asminove marionete: Uroš žestoko razvezao jezik, pa kao nikad uništio Hanu i Neria! (VIDEO)

Surovo!

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" takmičari su komentarisali odnos Aneli Ahmić i Neria Ružanjija, kao i žestok sukob koji su imali danas tokom dana.

- Ovo je velika sramota i u porodici nije normalna ovakva situacija. Ako posle svega ovog aizađu pod ruku su najveći blam. Bila bi sramota da neko kaže "Svaka čast jer ste spustili loptu" jer ovde nema spuštanja lopte. Ako pred milionima kažeš da je neko hteo da te ubije i doneseš dokaze sad ne možeš jer si to dozvolio. On kad pokušava da spustio odnos sa tetkom sa kojom je govorio da je bio u dobrim odnosima, a tetka mu govori surovo da laže ne postoji opcija da bude dobar ni sa njom. On treba da završi odnos sa tetkom jer ako ona kaže da je on monstrum koji laže sve njegovo pada u vodu. Ja Neria mnogo volim jer verujem i mislim da on nije kvaran i da ima dobru dušu. On pati za svoju sreću i da mu bude lepo, ali ne postoji šansa da mu bude lepo na obe strane - pričao je Janjuš.

- Meni je zanimljivo jer Nerio i Hana dozvoljavaju da budu ponovo Asminove marionete. Bez stava ste se ponovo udružili sa Asminom i grupno napadate Aneli. Vi ispadate debili koje Asmin vrti oko malog prsta. Tebi odgvara da te Asmin brati. On koristi vas, a ne podnosite se. Vas troje ste katastrofa. Ovde sam podržao Neria kad je rekao da je došao da brani svoju porodicu, ali Haninim ulaskom je pogazio sve kad je rekla da je nikad nije branio. Ona je razotkrila njega i pokazala da on nju nije branio. Meni je katastrofa što se Aneli trenutno gazi, a on je spustio loptu sa njom. Ona je nastrašnije gazila tvoju ženu i znao si da ima isto mišljenej - komentarisao je Uroš Stanić.

Autor: A. Nikolić