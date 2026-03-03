AKTUELNO

Zadruga

Treba da staneš u moju odabrani: Teodora zamazala oči Bebici i ubedila ga da je Filipu šok pitanja postavljala samo zarad publike! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nema dalje!

Teodora Delić očitala je lekciju Nenadu Macanoviću Bebici i objasnila je da treba da ja brani za stolom kad svi pričaju da je zaljubljena u Filipa Đukića.

- Ne znam na koji način da ti objasnim da prestaneš. Ti non stop pokazuješ da mi ne veruješ. Da li razumeš da svakom izjavom pokazuješ to i potvrđuješ sve za Filipa? Ako sam rekla da pitam jer zanima gledaoce, a ne mene... Da li to kapiraš? Moram da ga pitam za njegovo učešće. Ti treba da kažeš da nisam pitala ono što me zanima i da staneš u moju odbranu, a ne da me napadaš. Ti opet radiš isto - govorila je Teodora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

