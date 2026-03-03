Sukob se ne zaustavlja! Uroš otkrio da mu je Maja priznala da je bila intimna sa Anđelom (VIDEO)

Uroš Stanić nastavio je da provocira Maju Marinković, otkrivši da mu je priznala da je imala intimni odnos sa Anđelom Rankovićem.

- On ludi što neću da se družim sa njim - rekla je Maja.

- Ponovo ćemo se družiti, navući ću te ponovo - rekao je Stanić.

- Nikada...Ja sam tebe izgustirala u sedmici - rekla je Maja.

- Rekla si mi da si se je*ala sa Anđelom, pričaj o tome. Dača ništa nije slagao, pa sam ti govorio šta da pričaš - rekao je Uroš.

Autor: Nikola Žugić