Jakšićka priznala da bi bila INTIMNA sa Anđelom! Dača je urnisao, ona mu poručila: Tata će da ti čupa uši! (VIDEO)

Haos ne prestaje.

Nakon emisije "Pitanja gledalaca" došlo je do žestokog verbalnog sukoba između Dače Virijevića i Aleksandre Jakšić. Naime, Jakšićka je Dači zamerila što je sve učesnike koji su mu gostovali u emisiji nazvao lažovima i prevarantima, a Dača joj nije ostao dužan.

- Je l' bi se j*bala sa Anđelom, je l' bi se isk*rala - pitao je Dača.

- Da, šta je problem - rekla je ona.

- Ti imaš 45 godina i uvlačiš se u b*lju svima, gledaju te deca kako se ljubavkaš, kako te hvataju za d*pe i za s*se, ti si k*ravela od 45 godina - urlao je Virijević.

- Ti me sad vređaš, ja tebe neću vređati zbog tvog oca - rekla je Jakšićka.

- Ti si lažno zaljubljena u Anđela - vikao je Virijević.

- Sviđa mi se. Tata će da ti čupa uši jer ništa ne znaš - rekla je Jakšićka.

Autor: R.L.