AKTUELNO

Zadruga

Super ti je dok me j*beš: Mina izludela Viktora, flert sa Aneli će mu izaći na nos! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos ne prestaje!

Mina Vrbaški nastavila je da se svađa sa Viktorom, a kad je videla da je on baš ljut ona je pokušala da mu se dodvori i spusti loptu, ali sad on to nije želeo da prihvati.

- Ti ovo želiš - rekla je Mina.

pročitajte još

Ja ti ovde služim samo za s*ks: Mina se ne smiruje, haos sa Viktorom ne prestaje (VIDEO)

- Idem da spavam... Skloni se od mene - dodao je Viktor.

- Neću - dodala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Mina je nakon toga počela da ga grli, a ju je on sklanjao od sebe i govorio da ga ostavi na miru.

- Sad ću ja tebi da pokažem šta je inat. Ti si hteo, ja ću da ti pokažem - rekla je Mina.

- Idi vrati lisice - dodao je on.

pročitajte još

Neće me neko j*bati sa 19 godina: Mina doživela pomračenje, roni gorke suze zbog Viktora! (VIDEO)

- Za mene niko ne postoji. Ti si tražio i hteo da budeš sa Aneli spojen. Mene više ne interesuje i ja idem da spavam. Ja sam rekla Toši da lisice ne vraćam i da me zadatak ne interesuje - pričala je Mina.

- Ja tražio, a ti želela - dodao je Viktor.

- Ti si dokazao da sam ti ja ovde samo da me j*beš jer ti je tad sve super i uživaš. Ja kad sam na zadatku ponašaš se hladno, a ja se osećam kao ker jer sam te molila da dođeš kod mene.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

'MAJA JE STARA ČEKALICA!' Aneli ne štedi Janjuša, surovo mu odbrusila sve, dok on pokušava da okrene krivicu na nju govoreći joj da je FOLIRANT!(VIDEO

Zadruga

Ti nisi rob, šutnula si me zbog Gastoza: Uroš sasuo Anđeli sve u lice, pa brutalno opleo po Aneli Ahmić (VIDEO)

Zadruga

Napolju će da ti... Teodora PRETI Bebici: Ne možeš da upravljaš mojim životom! (VIDEO)

Zadruga

20 dana nisu pričale, Grofica ih je pomirila: Luka nastavlja da udara po Ahmićkama, Asmin zakucao Aneli za sva vremena! (VIDEO)

Domaći

'GDE TI JE PAPIR?!' Asmin tvrdi da nije oženio Aneli, Ahmićeva ga demantovala iste sekunde: Imao si kuma na telefonu! (VIDEO)

Zadruga

Rekao je da će SVEDOČITI DA MI SE UZME DETE! Anita ostala bez glasa od urlanja, Anđelo odbrusio: Dobila si prijavu pred zabranu prilaska! (VIDEO)