Super ti je dok me j*beš: Mina izludela Viktora, flert sa Aneli će mu izaći na nos! (VIDEO)

Haos ne prestaje!

Mina Vrbaški nastavila je da se svađa sa Viktorom, a kad je videla da je on baš ljut ona je pokušala da mu se dodvori i spusti loptu, ali sad on to nije želeo da prihvati.

- Ti ovo želiš - rekla je Mina.

- Idem da spavam... Skloni se od mene - dodao je Viktor.

- Neću - dodala je ona.

Mina je nakon toga počela da ga grli, a ju je on sklanjao od sebe i govorio da ga ostavi na miru.

- Sad ću ja tebi da pokažem šta je inat. Ti si hteo, ja ću da ti pokažem - rekla je Mina.

- Idi vrati lisice - dodao je on.

- Za mene niko ne postoji. Ti si tražio i hteo da budeš sa Aneli spojen. Mene više ne interesuje i ja idem da spavam. Ja sam rekla Toši da lisice ne vraćam i da me zadatak ne interesuje - pričala je Mina.

- Ja tražio, a ti želela - dodao je Viktor.

- Ti si dokazao da sam ti ja ovde samo da me j*beš jer ti je tad sve super i uživaš. Ja kad sam na zadatku ponašaš se hladno, a ja se osećam kao ker jer sam te molila da dođeš kod mene.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić