Rekao je da će SVEDOČITI DA MI SE UZME DETE! Anita ostala bez glasa od urlanja, Anđelo odbrusio: Dobila si prijavu pred zabranu prilaska! (VIDEO)

Haos ne prestaje.
Anđelo Ranković i Anita Stanojlović nastavili su svoju skandaloznu raspravu danas tokom podele budžeta.
- Nisam ti poslala poruku od prvog januara - rekla je Anita.
- Zato što si dobila prijavu pred zabranu prilaska - rekao je Anđelo.
- Poslao si da ćeš svedočiti da mi se uzme dete. Tamara želim advokata, ako ne može moj, pošaljite mi Lukinog advokata - rekla je Anita.
- Anđelo nikad nije prvi izneo nešto za tebe - rekla je Jakšićka.
- Je l' si ti bolesna, on je prvi izneo za moju braću. Odj*bi p*derčino raspala - rekla je Anita.
- Nebitno je, da li je Uroš dobio čestitku da me ne dira - naveo je Ranković.
- Ja sam sprečila Uroša da kaže da si p*derčina - rekla je Anita.
- Svim mojim neprijateljima si pričala laži o meni - rekao je Anđelo.
- Ti si smradina koji hoće jednu majku da odvoji od deteta od pet godina - rekla je Anita.
Autor: R.L.