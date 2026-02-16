AKTUELNO

Zadruga

Rekao je da će SVEDOČITI DA MI SE UZME DETE! Anita ostala bez glasa od urlanja, Anđelo odbrusio: Dobila si prijavu pred zabranu prilaska! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Haos ne prestaje.

Anđelo Ranković i Anita Stanojlović nastavili su svoju skandaloznu raspravu danas tokom podele budžeta.

- Nisam ti poslala poruku od prvog januara - rekla je Anita.

- Zato što si dobila prijavu pred zabranu prilaska - rekao je Anđelo.

- Poslao si da ćeš svedočiti da mi se uzme dete. Tamara želim advokata, ako ne može moj, pošaljite mi Lukinog advokata - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anđelo nikad nije prvi izneo nešto za tebe - rekla je Jakšićka.

- Je l' si ti bolesna, on je prvi izneo za moju braću. Odj*bi p*derčino raspala - rekla je Anita.

- Nebitno je, da li je Uroš dobio čestitku da me ne dira - naveo je Ranković.

- Ja sam sprečila Uroša da kaže da si p*derčina - rekla je Anita.

- Svim mojim neprijateljima si pričala laži o meni - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si smradina koji hoće jednu majku da odvoji od deteta od pet godina - rekla je Anita.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

