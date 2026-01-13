AKTUELNO

Kako dete neću videti, tako neću ni tebe: Terza ključa od besa, uveren da ga je Sofija izigrala kao majmuna! Sumnja čak i u čestitku njene majke? (VIDEO)

Haos ne prestaje!

U toku je još jedna "Igra istine" u "Eliti". Ivan Marinković postavio je sledeće pitanje Borislavu Terziću Terzi.

- Da li misliš i da li ti pada na pamet da je prva čestitka koju je Sofija dobila od njene majke je možda dogovor? Ceo dan se priča o tome da ona tebi vraća i da ti se sveti, a ja sam ti to rekao na početku kad je ona ušla. Da li sumnjaš da je prva čestitka od njene majke koja je bila razočarana dogovor? Da li sumnjaš da Kačavenda sve ovo zna? - pitao je Ivan.

Raskrinkavanje Sofije Janićijević: Isplivale sve njene muljaže, Milan dao završni udarac njenoj vezi sa Terzom! (VIDEO)

- Ne verujem nikome. Ne sumnjam u to jer je meni to bolesno. Pričao sam sa njenom sestrom u "Narod pita" i znam da su bili ogorčeni i da nisu bili za to da se pomiri sa mnom. Ona prodaje maglu kako je meni dala šansu i da treba da joj verujem. Ona je poverenje prokockala. Vrlo dobro zna da je u rijalitiju i da ako si sa nekim povezivana moraš da vodiš računa šta radiš - rekla je Sofija.

- Pa ne bi imala s*ks sa njim. Da li se sećaš kad sam ti rekao kad se pomirite da će da traži tvoju grešku ili da će da se sprda i imati u glavi da može sve da radi jer si ti to radio - umešao se Janjuš.

- Za mene je ova priča zavšrena i tačka je stavljena. Izigran sam kao majmun, ali karma je čudo. Sam ću da se nosim sa ovim, ali niko neće da me j*be - dodao je Terza.

Sofija dobila šut-kartu: Terza saznao šta mu je radila iza leđa, pa je pred svima na brutalan način ostavio! (VIDEO)

- Vidi se da neće, pola stola - rekla je Sofija.

- Proći će i ovo. Kako dete neću videti, tako neću ni tebe - poručio je on.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

