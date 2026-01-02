AKTUELNO

Izvini se jer si hteo da me nateraš da pocepam čestitku: Teodora ključa od besa, zgazila poslednji gram Bebičinog dostojanstva! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos ne prestaje!

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica nastavili su da se svađaju zbog čestitke koju je danas dobila od njene podrške sa Filipom Đukićem, iako je on pokušavao da je ubedi da ga to danas nije dotaklo.

- Evo sad smo rešili i idemo da se zabavimo - rekao je Bebica.

- Sad ću ja odjednom da se zabavim? Je l' tebi problem da pričaš i šta si ti meni rekao? Je l' tebe sramota nešto da kažeš? Je l' ego? Ajde da vidim šta ćeš da kažeš - pitala je Teodora.

- Rekao sam da mi je žao jer smo se posvađali - rekao je Bebica.

- Ovo je na silu, nije iskreno - dodala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Onda idi - poručio je Bebica.

- Ti još mene teraš i mlatiš rukom. Ja ne vidim da je tebi žao. Evo izvoli reci - govorila je ona.

- Žao mi je jer smo se posvađali danas i jer sam iz moje nervoze rekao da me boli k*rac šta pričaš - rekao je Macanović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Treba da počneš od čestitike. Treba da se izviniš što si hteo da mi nametneš da uradim nešto što ja nisam htela, izvini se jer si hteo da me nateraš da pocepam čestitku. Tebe da je boleo k*rac ti to ne bi pomenuo. Ti si odmah rekao: "Izvoli baci čestitku" - pričala je ona.

- Ti od mene praviš psihopatu - rekao je Bebica.

- Ti si rekao da bacim i da pocepam da te ne bi sprdali - nastavila je Delićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

