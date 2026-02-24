Matora i Dragana unakazile Boru Santanu: Udaraju ga sa svih strana, on od muke zove Boga da mu pomogne: Spasi me ovih demona! (VIDEO)

Haos ne prestaje!

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" Dragana Stojančević razvezala je jezik kao nikad do sad i brutalno je urnisala Boru Santanu.

- Sve što imamo rešićemo na sudu, a on je ovih dana počeo da se obraća Jovani kao da se plaši tužbi. On je svašta rekao, da smo mi u sekti, da je Jovanina pokojna majka lezbijka. Ja njega stvarno mrzim. Ja njega nisam uvredila, mrzim da je loše čovek, sujetan je na prve teme i drugarstva, sujetan je na ljubavne odnose. On kaže da sam ja zavila porodicu u crno. Ne vidim da me neko ponižava u odnosu, a njega to boli jer je ljubomoran ovde na svaku uspešnu vezu - govorila je Dragana.

- Drago mi je da smo probudili emociju i da može da kaže da mrzi. Ona je meni spovala mrtvu majku, ja sam njenu i to je to. Bože, spasi me ovih demona i demonizovanih ljudi. Bože, hvala ti što si mi otvorio oči. Neka mi iseku ovo da je rekla da me mrzi. Ja nikoga nisam mrzeo - rekla je Bora.

- Ti si Asminu sinoć aludirao na veru, a on je trebalo da te otera u k*rac. Uvlačiš mu se u d*pe, a ne možeš očima da ga gledaš. Ti komentarišeš njega po celoj kući, kao i mene i Ivana Marinkovića. Ti si jedna p*ka. Okuražio si se na Terzu samo jer te on ne vređa, a nema šta mu nisi rekao. Stanite iza onoga što kažete. Rekao je juče da je on prodao porodicu. Što si uzeo čoveku patike? Ne uzmaš poklone ako misliš da je loš čovek, ne ideđ na rođendane i na slavlja- Ako misliš da je loš čovek zaobilaziš, kao što mi zaobilazimo tebe - rekla je Matora.

Autor: A. Nikolić