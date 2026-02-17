Pala joj roletna: Matora poludela jer pričaju da je loš čovek, nakon haosa sa Janjušem samo Dragana stala uz nju! (VIDEO)

Haos ne prestaje!

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" komentarisao se haos Jovane Tomić Matore i Marka Janjuševića Janjuša. Nenad Macanović Bebica ušao je u sukom sa Matorom zbog priznanja da misli da je ona loš čovek.

- Ti si potvrdio da sam ja loš čovek - rekla je Matora.

- Ja sam to rekao 1000 puta - dodao je Bebica.

- Ja za tebe to ne smatram. Ako za mene to smatraš onda ne treba da mi se obraćaš. Zašto dozvoljavaš sebi da se kompromituješ, deliš stvari i hranu sa nekim ko je loš čovek? - pitala je Matora.

- Ja sam rekao da mogu da se družim, ali da od tebe ne očekujem ništa novo - rekao je on.

- Ako on misli da sam loš čovek sa mnom ne treba da ima komunikaciju - besnela je Matora.

- Zato ti se ona j*be sa kim stigne jer si g*vno - umešao se Ivan.

- Ja ne idem na rođendan kod nekoga ko je loš čovek, ne sedim sa nekim ko je loš čovek. Nema potrebe da imamo komunikaciju, vraćamo se na staro - rekla je Matora.

- Bebica je rekao da je poenta da se nije izvinila, a stvar je njegvog ličnog doživljaja. Takve stvari se ne zaobravljaju. Majmunčino, nemaš blama i srama, nema šta nisi spominjao, smećar se i raspadaš se. Janjuševa tragedija je stvar ličnog shvatanja i bio je jako korektan prema Matoroj. Janjuš da je na početku rekao da je g*vno podržao bih ga odmah, podržavam i sad, ali bi tad Matora rekla da je to pošteno - govorio je Ivan.

- Šta si ti sad rekao drugačije od mene? Rekao si da podržavaš i da je ona loš čovek - rekao je Macanović.

- Svako koristi situaciju sa Jovanom da spomene moju porodicu. Ja ću sa Jovanom da izađem odavde i niko ne treba da se brine za moju porodicu. Ako ja Janjuš prihvatio za to da se kaje okej, a ako ne neka prihvati da će da komentariše - dodala je Dragana.

