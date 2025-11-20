Ako ti se sviđa, stani uz nju: Alibaba i Matora napali Filipa jer je okrenuo leđa Teodori Delić! (VIDEO)

Tenzija ne prestaje!

Jovana Tomić Matora i Asmin Durdžić napali su Filipa Đukića jer je digao ruke od Teodore Delić.

- Nije trebao da kaže da bi bio sa njom - rekla je Matora.

- Nije hteo - dodala je Maja.

- Ja sam rekao da bih bio, ali da treba da se upoznamo. Kome sam ja šta obećavao? - govorio je Filip.

- Rekao si od svih da bi bio samo sa Teodorom - nastavila je Matora.

- Da, ako je sve kako mislim da jeste - rekao je Filip.

- Znači nije - dodala je Matora.

- Možda i jeste, a neće ovo - govorila je Anita.

- Znači tebi nije sve sa njom kako treba? - pitao je Asmin.

- Nema to veze sa njom - odbrusio je Filip.

- Šta ti on može? Ako se ona tebi stvarno sviđa treba da staneš uz nju, a ne da se povlačiš. Ovo će da traje pet dana - pričao je Asmin.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić