AKTUELNO

Zadruga

Ako ti se sviđa, stani uz nju: Alibaba i Matora napali Filipa jer je okrenuo leđa Teodori Delić! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tenzija ne prestaje!

Jovana Tomić Matora i Asmin Durdžić napali su Filipa Đukića jer je digao ruke od Teodore Delić.

- Nije trebao da kaže da bi bio sa njom - rekla je Matora.

- Nije hteo - dodala je Maja.

pročitajte još

Presekao: Nerio zauvek završio sa tetkom Aneli, Hana otkrila koja je NAJJEZIVIJA stvar koju je doživela od Ahmića! (VIDEO)

- Ja sam rekao da bih bio, ali da treba da se upoznamo. Kome sam ja šta obećavao? - govorio je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekao si od svih da bi bio samo sa Teodorom - nastavila je Matora.

pročitajte još

Sateran u ćošak: Alibaba izvukao iz Filipa istinu o Teodori, pa sve šokirao priznanjem za Maju! (VIDEO)

- Da, ako je sve kako mislim da jeste - rekao je Filip.

- Znači nije - dodala je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Možda i jeste, a neće ovo - govorila je Anita.

- Znači tebi nije sve sa njom kako treba? - pitao je Asmin.

pročitajte još

Svim silama pokušava da se opere: Teodora na stubu srama, takmičari provalili kako je zakuvala sukob Bebice i Filipa! (VIDEO)

- Nema to veze sa njom - odbrusio je Filip.

- Šta ti on može? Ako se ona tebi stvarno sviđa treba da staneš uz nju, a ne da se povlačiš. Ovo će da traje pet dana - pričao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Nikad veće poniženje za Aneli Ahmić: Terza i Luka se ujedinili protiv nje, Sofija razvezala jezik i raskrinkala njihovo druženje! (VIDEO)

Zadruga

PUCA TLO POD NOGAMA: Odnos Marka i Sanja na tankom ledu, on joj poručio da je njegova tolerancija na IZMAKU: TRAŽILA SI STAN, SALON, NOS I GRUDI! (VID

Domaći

KAKO JE KAD OSETIŠ MOJ UKUS?! Ivan i Milovan žestoko zaratili pre početka NAROD PITA, pljušte prozivke na sve strane! (VIDEO)

Zadruga

ŠOK: Ena saznala kako je blati Kačavendin klan, Anđela dolila ulje na vatru! (VIDEO)

Zadruga

Kačavenda ne prestaje da gazi Enu Čolić: Likuje zbog njene titule za najnedosledniju osobu, Ivan Marinković je matirao! (VIDEO)

Zadruga

Bila sam predmet sprdnje: Milica otkrila čime ju je Sofija najviše povredila i razbesnela, pa počela da roni gorke suze! (VIDEO)