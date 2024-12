Bila sam predmet sprdnje: Milica otkrila čime ju je Sofija najviše povredila i razbesnela, pa počela da roni gorke suze! (VIDEO)

Tenzija ne prestaje!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Naredno pitanje pročitao je Milici Veličković.

- Koje Sofijine reči su te najviše pogodile - glasilo je pitanje.

- One reči u ćošku i konstantno takmičenje s bebom. Jednu rečenicu sam zapamtila, rekla je šta si ti kao NN otac ostavio. Verenica od deset dana me pogodilo, jer je to bilo posle deset dana. Opet, on je njoj to dozvolio - odgovorila je Milica.

- Ja sam joj zamerao što pominje dete, uvek sam se ljutio na nju - rekao je Dača.

- Nije vređala dete nikad - rekao je Terza.

- Pravite me ludom, k*rvetina se sprdala na temu deteta - rekla je Veličkovićeva.

- Ne sećam se - rekao je Bora.

- Ona je stalno imala podrugljivu reakciju. Neka su oni bili zajedno, ali da su biki normalni. Dali su sebi za pravo da pominju moje trojke, četvorke, bila sam predmet sprdnje - rekla je ona.

- Nije istina - demantovala je Sofija.

- Ti si meni poslala poljubac, dok si se žvalavila sa mojim bivšim verenikom ispod trema, k*rvetino, glupačo glupa - kazala je Veličkovićeva.

Autor: Iva Stanković