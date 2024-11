Vapiš za kadrom, povredila si mamu i tatu: Sofija pokazala zube Miljani, Teodora urnisala Mateu! (VIDEO)

Tenizija ne prestaje!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari "Elite" večeras biraju između Miljane Kulić i Matee Stanković. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sofiji Janićijević.

- Dok me nisi upoznala nije mi se dopalo tvoje izlaganje o meni. Imala si par uvreda, nikada te nisam uvredila. Pokušavam da budem smirena kad si ti u pitanju, jer mi je jedna osoba rekla da se ne kačim sa tobom. Smirena sam i sa mnom ne možeš da uđeš u sukom. Razočarala si me kad si me gledala u oči i pitala me kakav mi je odnos sa Terzom, a onda rekla ovde da se igram sa njim i da nije moguće da mi se on dopada - govorila je Sofija.

- Tvoji postupci su užasni, kao i Terzini - rekla je Miljana.

- Pričala sam sa tobom i htela sam da ti pomognem u situaciji sa Mateom. Sve što ovde ponavljaš je moja rečenica. Ne smatra da si loša, ali da si nestabilna - dodala je Janićijevićeva.

- Dabogda ceo život budem ovako nestabilna, ali nikad neću povrediti nekog trećeg pogotovo trudnu ženu - rekla je Miljana.

- Ti si meni rekla da si povredila mamu i tatu ulaskom u odnos sa Mateom, tako da mislim da si ipak povredila nekog spolja. U pravu si za trudnoću, ja sam saučesnik i pogrešili smo ali mislim da je opravdano jer je u pitanju ljubav, a ne kadar pošto čujem da vapiš za tim. Ja sa tobom ne ulazim u sukob, samo želim da iznsem mišljenje. Matea ti si meni od prvog momenta poklonila četku i pokazala mi da si darežljiva. Nije mi se reakcija koju imaš večeras, to ti ne treba. Možeš na drugi način da odgovoriš svima. Ostavljam tebe, a šaljem Miljanu Kulić - poručila je Sofija.

Sledeća je nominovala Teodora Delić.

- Od starta mi se ne sviđa Mateino ponašanje, nekako si mi odbojna i antipatična. Kad pričaš i kad komentarišeš tvoj glas mi je iritantan. Verovatno imaš kupljene pratioce jer ovde niko nije čuo za tebe i tvoju pesmu. Kad si uplovila sa Miljanom u odnos primetila sam da si napisala svoj Instagram, tako da si ti ta koja je htela da se promoviše preko nje. Smatram da je ovo tvoje ponašanje pokušaj da uteraš nekome strah u kosti, a da si najobičnija p*čketina i da je sve ovo gluma. Nemam ništa lepo da kažem za tebe. Miljana, Uroš je večeras pokušao da nabaci da se svađamo, a nadam se da to nećeš gledati. Miljana je top kad je sama, to sam joj uvek pričala i uvek sam je tako savetovala. Naravno da ću Miljanu da sačuvam posle svega - rekla je Teodora.

Autor: A. Nikolić