Haos oko Filipa Đukića? Maja urniše Teodoru zbog Takija, Delićeva misli da je boli nešto drugo! (VIDEO)

Haos ne prestaje!
Maja Marinković i Teodora Delić nastavile su žestoku svađu u spavaćoj sobi zbog Takija Marinković.
- Bebica je uvredio Aneli i mene i nazvao nas dr*ljama. Ti si ovde ušla preko mog oca. Da li tebi kao devojci od 23 godine priliči da sediš u krilu čoveku od 50 godina? - govorila je Maja.
- Tebi ovo odgovara, uk*kila si se zbog neke druge situacije pa kanališ mene - dodala je Teodora.
- Ne možeš da se braniš kad si bila sa njim, a njegov blam je kad je bio sa ribom kao što si ti - rekla je Maja.
- Što si demantovala u sedmici? - pitala je Teodora.
- Pa šta ste mislile? Vas neko da ubacuje, a vi da me kanalite. Tvoj dečko je Aneli i mene nazivao dr*ljama - dodala je Maja.
- Ja sam rekla da vas tako ne naziva - rekla je Delićeva.
Autor: A. Nikolić