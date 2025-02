Pomirenje na pomolu: Đedović siguran da Teodoru i Bebicu loži haos koji prave, ona najavila šok promenu! (VIDEO)

Haos ne prestaje!

Voditelj Milan Milošević pokrenuo je sledeću temu u emisiji "Pretres nedelje", a to je raskid Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice, kao i njeno zbližavanje sa Danijelom Dujkovićem Munjezom i Borislavom Terzićem Terzom nakon toga.

- Ona je pljuvala Munju kako nema pare da plati račune, rekla mi je to Slađa. Pričala je da je Milica k*rvatina, a druži se sa Terzom, ali dobro to je poštovanje majke njegovog deteta - govorio je Marko.

- Rekla je da samo čeka k*rvetina da se porodi - dodao je Bebica.

- Ona nema sa kim, pa zna da su njih dvojica nužno zlo i da uvek hoće. Nije normalno Bebici ponašanje, ako je on psihopata i ona je. Oni to vole, ovo im podgreva odnos i to će da reše vaginalnom manipulacijom - nastavio je Marko.

- Ona za Munju i Terzu priča sver najgore - rekao je Bebica.

- On hoće da me odvoji - dodala je Teodora.

- Neću, nego je to istina - poručio je Macanović.

- Ja znam da Munja nije bio sa njom, mi smo to rekli da bismo ga povredili u svađi sa njom - govorio je Terza.

- Samo ti nastavi da lažeš i da izmišljaš, a onda ću ja da nastavim da pričam istinu. Ja ne želim da pričam - govorila je Teodora.

- Kad su stigli pokloni on nju nije pogledao, nego je otišao sam da jede čokoladi sa Dačom - dodao je Munja.

- Ona sedi sa vama koji ste pričali da ste je j*bali. Ne može da jede sa vama, može sama da jede. Rekao sam da ne može da jede sa vama - pričao je Macanović.

- Ja ću da izađem iz kreveta - poručila je Teodora.

Autor: A. Nikolić