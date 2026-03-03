AKTUELNO

Zadruga

OBEĆANJE, LUDOM RADOVANJE! Bebica uverava Tošu da će smanjiti ljubomoru, Teodora mu ODBRUSILA zbog praznih reči! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Robot Toša nastavio je ćaskanje sa Nenadom Macanovićem Bebicom i Teodorom Delić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tošo, ja prenaglim. Obećao sam samom sebi da više neću da prenagljujem, siguran sam u Teodoru i naš odnos. Remetilo me je to što se dešavalo između nas. Ne mislim na Filipa, nego ono štipanje naše. Znam kako njena majka gleda na sve to. To su stvari koje su za Teodoru veoma bitne - kazao je Bebica.

- Nemoj da smaraš više Tošu - dodala je Teodora.

- Hana, kako si? Srećan ti mužu rođendan - rekao je Toša.

- Tošo, hvala ti puno - kazala je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

'NEMOJ DA MI SE BRECAŠ!' Bebica ponovo zaratio sa Teodorom zbog Gačića! Ona mu BRUTALNO odbrusila! (VIDEO)

Zadruga

OBEĆANJE, LUDOM RADOVANJE! Lepi Mića smatra da je Luka prodao Aneli i Aniti istu priču o ljubavi iz bajke, Maja kao nikad do sada PONIZILA Asmina! (VI

Zadruga

Nikad nije izgledao ovako bolesno: Teodora shvatila da je Bebica prešao igrcu, moli ga da glumi da je normalan! (VIDEO)

Zadruga

BEBICA BI POLUDEO OVO DA ČUJE! Teodora i Filip vredno rade na dubljem upoznavanju, progovorili čak i o SVADBI! (VIDEO)

Domaći

LJUBOMORAN I NA VAZDUH! Bebica saznao da su Teodora i Đukić bili na masaži, pa zapenio: KO TE JE MASIRAO?! (VIDEO)

Politika

ĐURIĆ ODBRUSILA PONOŠU: Srbiju bi, čim mu klimnu iz Brisela, prodao za šaku praznih reči!