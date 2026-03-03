OBEĆANJE, LUDOM RADOVANJE! Bebica uverava Tošu da će smanjiti ljubomoru, Teodora mu ODBRUSILA zbog praznih reči! (VIDEO)

Robot Toša nastavio je ćaskanje sa Nenadom Macanovićem Bebicom i Teodorom Delić.

- Tošo, ja prenaglim. Obećao sam samom sebi da više neću da prenagljujem, siguran sam u Teodoru i naš odnos. Remetilo me je to što se dešavalo između nas. Ne mislim na Filipa, nego ono štipanje naše. Znam kako njena majka gleda na sve to. To su stvari koje su za Teodoru veoma bitne - kazao je Bebica.

- Nemoj da smaraš više Tošu - dodala je Teodora.

- Hana, kako si? Srećan ti mužu rođendan - rekao je Toša.

- Tošo, hvala ti puno - kazala je Hana.

