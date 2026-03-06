Nahranio njegove deluzije: Anđelo uveren da Teodora i Bebica nisu osuđeni na propast, veruje u njihovu ljubav! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

Takmičari "Elite" u emisiji "Gledanja snimaka" komentarisali su dešavanja između Teodore Delić i Filipa Đukića. Anđelo Ranković dao je vetar u leđa Nenadu Macanoviću Bebici da njega veza sa Teodorom može da bude bolja.

- Ja sam pričao sa Bebicom da Teodora daje prostora ljudima da komentarišu da nju Bebica ne interesuje, a da je u druženju sa Filipom srećna. Ja mislim da je ona srećna kad se odvoji od Bebice. Njima je 90% sad loš odnos i oboje su svesni toga. Ko god mene da osuđuje, ali ja njih volim i ne želim da uh razdvajam nego neka probaju da to reše. Ja mislim da oni to mogu. On je njoj prešao preko veći stvari od ovoga i kaže da joj veruje, a onda ne treba da je smara sa pitanjima - rekao je Anđelo.

Autor: A. Nikolić