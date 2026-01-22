Od ovoga nema dalje: Teodora zamerila Bebici jer neće da plače zbog njenog neverstva! (VIDEO)

Šok nad šokovima!
U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditeljka Maša Mihailović postavila je pitanje koje je bilo za Nenada Macanovića Bebice.
- Zašto pokušavaš da sakriješ suze? Nije to sramota i nećeš biti tema ismejavanja - glasilo je pitanje.
- Nekad pokušavam, nije često. Ona mi kaže da treba da budem iskren i da pokažem kako se osećam - rekao je on.
- Ona kao da ima sramotu da to pokaže da ga ovde ne bi ismejavali - dodala je Teodora.
- Ona njemu zamera jer neće da pušta suze, a suze su zbog toga jer je pravila sr*nje - dodao je Ivan.
Autor: A. Nikolić