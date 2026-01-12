AKTUELNO

Zadruga

Kao da je došla u crkvu da moli za oproštaj, a ne da deli budžete: Jovana advokatica nema kome se nije ušlihtala, Sofija se upisala na listu! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

U toku je ''Podela budžeta'' Jovane Mitić, a ona je naredni budžet dala Sofiji Janićijević.

Prevarila si sto porodica u Francuskoj za radne vize: Alibaba razvezao jezik i unakazio Jovanu, obelodanio sve mračne tajne njene prošlosti! (VIDEO)

- Srednji budžet Sofiji Janićijević. Znam za priču tebe i Terze, ali ništa ostalo nisam znala jer se nisam raspitivala. Ti si za mene vrlo inteligentna i namazana, lepo vaspitana i uljudna devojka. Jako te teško neko isprovocira da ti uđeš u sukob s nekim. Milan je slagao da sam rekla da si k*rva, a ja to nikada nisam rekla - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Znam, Janjuš je tu spletkario. Hvala ti i samo nastavi tako - rekla je Sofija.

Nismo imali s*ks, samo smo vodili ljubav: Janjuš pred svima opet posprdao advokaticu, ona kipti od besa! (VIDEO)

- Dušica, najstrašnije sam te osudila kada si vređala Boginju i njeni porodicu. Moj i tvoj odnos bi možda bio drugačiji da sinoć nisi rekla da ispred svoje karijere uvažavaš jedino karijeru Zorice Marković. Ja ti želim da nastaviš odnos sa Asminom jer vi i jeste jedno za drugo - rekla je advokatica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bilo je dosta situacija gde si ti grunula na mene totalno bez ikakve potrebe - rekla je Dušica.

PUČE TIKVA! Advokatica i Miki viču preko stola jedno na drugo: Tvoje diplome mogu da obesim o magareći...! (VIDEO)

- Ti sinoć nisi ponizila samo mene već mnoge ljude koji su ostvareni u svojim branšama - rekla je Jovana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

