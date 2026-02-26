AKTUELNO

Zadruga

Nikad nije izgledao ovako bolesno: Teodora shvatila da je Bebica prešao igrcu, moli ga da glumi da je normalan! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok nad šokovima!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Nenada Macanovića Bebicu.

- Možeš li pokušati da te ništa ne dotiče i da glumiš da ti nije teško pa da vidiš da li je do tebe? - glasilo je pitanje.

Pukao mu film: Alibabi preselo da svako koristi Aneli, nikad brutalnije ugasio Anđela Rankovića! (VIDEO)

- Ne mogu jer ja trpim, pa onda napravim najgore. Ja sam takav i ne mogu da ćutim. Ne mogu da uvijam, ne mogu da radim stvari protiv sebe. Ja sam juče bio napet, došla je nagrada, tenzičan i sve mi smeta. Ona nije kriva, ali meni to smeta. Ne mogu da ćutim, kažem i nervozan sam. Ona ije bez osećaja. Ja sam od sebe napravio još većeg manijaka, ali to sam ja kad prebacim i uhvatim se za stvar koja je nebitna posle svega što se desilo. Ja znam šta je Teodori problem i zašto se tako ponaša prema meni i na šta ona meni skreće pažnju. Mene bole neke stvari... Ja sam prešao preko toga i druge stvari me muče. Ne želim da pričam o tome, a ona zna šta je meni problem i zbog čega sam ja ovakav - pričao je Bebica na ivici suza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta ja da kažem? Gledaoci kao da mi čitaju misli jer sam mu ja rekla da glumi i da ne komentariše bar sedam dana jer je to rok da se pokaže. Ja znam kakva je slika napolju i da on ispada najbolesniji. Mi pre kad smo raskidali on nije izgledao ovoliko bolesno. Treba da bude iskren i da kaže kakvo je stanje i da kaže šta se dešava - dodala je Teodora.

Maca joj pojela jezik! Maja uhvaćena u kontradiktornosti, Janjuš je dokrajčio: Ona samo vergla svoju priču iz Belog potoka (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A. Nikolić

