NOVA ŠOK TVRDNJA! Dača proširio informaciju da je Anita PRIZNALA Sofiji sve o intimi sa Reljom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Naredno pitanje tokom Igre istine Uroš Stanić je psotavio Ivanu Marinkoviću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta misliš o mom odnosu sa Borom Santanom? - upitao je Uroš.

- Sada je sasvim sigurno da tu nešto postoji. Niko ne može da mi kaže da apsolutno ničega nema. Znam da si ga pipkao za nosić, Uroše i govorio ''moj mali nosić''. Vaš odnos je veoma jasan, verovatno je samo problem da Bora prizna emocije. U Uroševe emocije niko ne sumnja, to se vidi. Da li ima šanse da se pomiriš sa Anastasijom - rekao je Ivan.

- Ne. Samo neka je što dalje od mene. Vanja, da li ti je bolji se*s bio sa Ivanom ili Filipom? - upitao je Ivan.

- Sa Ivanom. Ivane, prokomentariši Anelino ponašanje - upitala je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Autodestruktivna osoba koja je pred pucanjem. Poludela je skroz. Ona je jedna lujka. Dačo, da li si ti čuo da se Anita kad su bile lisice poveravala Sofiji nešto vezano za Relju? - upitao je Ivan.

- Jesam, da. Neko je rekao da je Anita rekla Sofiji da je sve vezano za Relju isitna. Neko mi je to za stolom od učesnika rekao - kazao je Dača.

- Ja zaista ne verujem u ovo - dodao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

