SEĆANJE SE VRATILO! Mina ispričala Viktoru sve što je želeo da čuje, onda on poručio da je kasno za to: ZAŠTO TO ODMAH NISI REKLA?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos ne prestaje!

Mina Vrbaški pokušala je da razuveri svog momka Vikora Gagića da nije odgovorna za stvari za koje ju je optužio, te i da je prema njemu uvek bila ispravna i iskrena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad sam ušla prvi, drugi dan, Maju sam pitala šta će da nosi od privezaka, dala sam joj da bira. Evo, idemo da je pitamo mi sad. Nosila ga je na bubici, posle je bubica pupla. Nije tako kao što misliš. Imala sam to srce kao privezak, dva priveska. Razmišljam i razmišlljam...srtila sam se da sam Maju pitala šta želi da nosi od ta dva - kazala je Mina.

- Šta si ti sad dokazala? - upitao je Viktor.

- Da sam zaboravila da sam njoj dala privezak. Idi pitaj je, kao Boga te molim. Majo, je l' istina da si birala između dva priveska kada smo ulazile u Elitu? - rekla je Mina.

- Sećam se da je tako nešto bilo - kazala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Poenta je da se nisam odmah setila kako je bilo. Nisam ga se setila - kazala je Mina.

- Kako je onda završilo to kod druge osobe? - upitao je Viktor.

- Stvar je u tome što sam se sad setila - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: S.Z.

