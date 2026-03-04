Srčan si, a grešiš: Miki dao sve od sebe da skloni Bebicu od Teodore, on neće ni da čuje! (VIDEO)

Ne zanima ga!
Nenad Macanović Bebica porazgovarao je s Mikijem Dudićem na žurki o njegovom odnosu s Teodorom Delić kada je Miki pokušao da mu objasni neke stvari.
- Mene je uznemirila devojka, ali nije ona kriva nego ja. Vidim da i ti očekuješ nešto, zaljubljen si do srži i žao mi je - rekao je Miki.
- Ti kad si prebio nekog, ti si ispao p*čka jer te neko nadmudrio - rekao je Bebica.
- Jedino je razlika što ja priznajem neke stvari. Vidim kako se stvari menjaju, ti si dečko srčan i iskren, ali grešiš - rekao je Miki.
Autor: N.Panić