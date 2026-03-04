DIŽE BUNU: Asmin rešio da se obračuna sa svima koji su rekli da se ljubio sa Sarom, pokušava da se opere zbog Maje (VIDEO)

Nema dalje!
Asmin Durdžić je doživeo pomraćenje nakon što je saznao da ga je neko ocinkario kod Maje Marinković kako se ljubio sa Sarom Stojanović.
- Šta radite to, samo mi pravite probleme - vikao je Asmin.
- Šta bre hoćeš ti, šta mi vileniš - govorila je Maja.
- Ko je rekao Maji da sam se ljubio sa Sarom - upitao je Asmin.
- Ako si se ljubio i treba - govorila je Maja.
- Dačo ti što mi praviš splekte, dosta mi vas je - vikao je Asmin.
- Ajde bre psihopato ućuti viš, prekini - vikala je Maja.
- Ne laži svi smo videli da si se ljubio - govorila je Anastasija.
- Ti što mi pakuješ priče, ostavi me - vikao je Asmin,
Autor: N.B.