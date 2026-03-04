AKTUELNO

Zadruga

DIŽE BUNU: Asmin rešio da se obračuna sa svima koji su rekli da se ljubio sa Sarom, pokušava da se opere zbog Maje (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nema dalje!

Asmin Durdžić je doživeo pomraćenje nakon što je saznao da ga je neko ocinkario kod Maje Marinković kako se ljubio sa Sarom Stojanović.

- Šta radite to, samo mi pravite probleme - vikao je Asmin.

- Šta bre hoćeš ti, šta mi vileniš - govorila je Maja.

- Ko je rekao Maji da sam se ljubio sa Sarom - upitao je Asmin.

- Ako si se ljubio i treba - govorila je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dačo ti što mi praviš splekte, dosta mi vas je - vikao je Asmin.

- Ajde bre psihopato ućuti viš, prekini - vikala je Maja.

- Ne laži svi smo videli da si se ljubio - govorila je Anastasija.

- Ti što mi pakuješ priče, ostavi me - vikao je Asmin,

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

