PROVALILA NJEGOVU IGRU: Maja baca strelice ka Asminu, prozvala ga da je FOLIRANT, pa mu stavila do znanja da sa njom nema ŠALE (VIDEO)

Donela odluku!

Maja Marinković je ustala i krenula da proziva Asmina Durdžića zbog igre sa Sarom Stojanović, pa je Asmin krenuo da preti Dači:

- Ali ti malo nemoj da mi praviš priče - vikao je Asmin.

- Nisam ti ja kriv što si to uradio, nećeš svalii svoja nedela preko Maje i Mene *- reao je Dača.

- Čovek pravi lažnu frku, Saro samo napred, gruvaj još jače. Nećeš ti meni spinovati priču, vratiću te ja gde treb - dodala je Maja.

- Vređao Anđela, a dečko mu reč nije rekao - rekao je Dača.

- Ma on sam pravi priču i veruje u to, Anđelo divan dečko, a on meni prebacuje jer uzimam viski od Anđela - rekla je Maja.

Autor: N.B.