Hitan sastasnak u Eliti: Džehva postrojila takmičare, moraće da rade (VIDEO)

Reagovala!

Goca Džehverović je nastavila obilazak Bele kuće nakon razgovora sa Jovanom Tomić Matorom, te je tom prilikom videla da većina takmičara i dalje spava.

- Šta je ovo samo spavate, ne može to tako - rekla je Goca pa je otišla do Jovane pevačice:

- Jesi dala nekom, nisi?! Pa moraš da daš - rekla je Goca.

- Za lepotu vaše b*lje koristite vital ulje - dodala je Džehva pa je probudila MAju Marinković, a potom otišla u obilazak gardarobera

Džehva je nakon toga napustila Belu kuću i krenula u obilazak imanja gde je pozdravila takmičare, a potom rešila da sazove sastanak kako bi podelili poslove.

- Vreme je za sastanak i da se sredi kuća - reklaj

Autor: N.B.