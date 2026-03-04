AKTUELNO

Zadruga

Hitan sastasnak u Eliti: Džehva postrojila takmičare, moraće da rade (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Reagovala!

Goca Džehverović je nastavila obilazak Bele kuće nakon razgovora sa Jovanom Tomić Matorom, te je tom prilikom videla da većina takmičara i dalje spava.

- Šta je ovo samo spavate, ne može to tako - rekla je Goca pa je otišla do Jovane pevačice:

- Jesi dala nekom, nisi?! Pa moraš da daš - rekla je Goca.

Foto: TV Pink Printscreen

- Za lepotu vaše b*lje koristite vital ulje - dodala je Džehva pa je probudila MAju Marinković, a potom otišla u obilazak gardarobera

Foto: TV Pink Printscreen

Džehva je nakon toga napustila Belu kuću i krenula u obilazak imanja gde je pozdravila takmičare, a potom rešila da sazove sastanak kako bi podelili poslove.

- Vreme je za sastanak i da se sredi kuća - reklaj

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

