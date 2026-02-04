VREME JE DA SE ZASUKU RUKAVI: Džehva postrojila učesnike, moraće da izglancaju Belu kuću kako znaju i umeju! (VIDEO)

Nema više okolišanja!

Gordana Džehverović sazvala je hitan higijenski sastanak, kako bi učesnicima Elite dodelila ovonedeljna zaduženja.

- Ljudi, ko će ovde da radi? Ajde, da vidim da li ćete se javiti? - upitala je Džehva, a među učesnicima je skoro pa zavladao muk.

- Treba nam neko da će da čisti, a da ne bude samo pušionica da pokupe pepeljare - rekao je Luks.

- Oribajte ogledala. Ko puši, neka oriba ogledala. Može Dragana - kazala je Džehva.

- Ja sam preniska za to. Ne mogu da ribam - rekla je Dragana.

Autor: S.Z.