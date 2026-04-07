Do Vaskrsa kuća mora da blista: Mama Džehva postrojila takmičare Elite, vreme je da uglancaju Belu kuću (VIDEO)

Sa njom nema šale!
Gordana Džehverović je sazvala hitan higijenski sastanak kako bi se Bela kuća sredila do Vaskrsa.
- Ko je zaslužan za ovu čistoću danas? - pitala je Goca.
- Stanija ih je pogurala - rekao je Uroš.
- Znači ti si ih gasira. Dobro ste to sredili, svaka čast. Ostao vam je tren da se očisti. Miki ajde ti - rekla je Goca.
- Mora kuća da se priprema za Uskrs - rekla je Stanija.
- Saro, ti si trebala stakla! - rekla je Goca.
- Ja sam kuhinju sa Radom - rekla je Rada.
- Imate krpe i majice - rekla je Goca.
- Ja ću ogledala - rekao je Filip.
- Ja non stop sređujem - rekla je Dušica.
- Mene je blam da se čepim, a ne vidim da me spominjete. Hvala bolesnici! - rekla je Jovana.
Autor: A.Anđić